Sport Vigilia di Cagliari-Inter. Pisacane: “Servono umiltà e coraggio”.

L’inizio di campionato con personalità ed il passaggio del turno in Coppa Italia hanno acceso l’entusiasmo. Il gruppo squadra sta rispondendo alle sollecitazioni del tecnico e sette punti in quattro gare non sono un’inezia. Il Cagliari affronta l’Inter con la forza dei nervi distesi, senza timori reverenziali, ma comunque conscio di dover superare se non proprio un esame di maturità, quantomeno una prova di una certa importanza. Ci potrà essere qualche accorgimento in più da parte di mister Pisacane, il quale sarebbe intenzionato ad utilizzare una difesa a quattro, inserendo nella zona nevralgica Deiola, più propenso all’interdizione e dunque a protezione della linea arretrata, considerato che ci sarà da attendersi un maggior possesso palla interista. Contro l’Inter sarà necessario avere compattezza, ma soprattutto coraggio: “Che alla mia squadra non manca.-ha detto Pisacane-Ho ancora qualche dubbio per la formazione, che mi porterò dietro sino all’immediata vigilia. Mi prendo dunque un’altra notte per decidere”. Giovedì porte aperte al Centro Sportivo di Assemini per i tifosi, che hanno così potuto seguire da vicino l’allenamento della squadra: “È stato bello avere l’abbraccio della nostra gente. Mi auguro che in futuro possa capitare di nuovo”. Pisacane ha mostrato di poter essere camaleontico e sapersi adeguare all’avversario che ha di fronte: “Tutte le partite sono difficili in serie A. Sappiamo bene che il nostro percorso sarà diverso rispetto a quello dell’Inter e contro squadre di questo livello il livello di attenzione dovrà essere massimo. Deiola? Si, potrei utilizzarlo poichè è un calciatore duttile e disponibilissimo. Può essere utilizzato in più ruoli diversi”. Poi per il mister rossoblù spazio all’amarcord: La mia prima sfida all’Inter da calciatore fu una partita particolare, la mia prima trasferta in Serie A subito dopo l’esordio nella massima categoria. Fu un misto tra la necessità di stare sul pezzo e quella di sbagliare il meno possibile, avevo davanti un avversario come Perisic ma fu bellissimo vincere con la doppietta di Melchiorri che era appena tornato dall’infortunio. La vittoria del 2019, ultima in ordine di tempo del Cagliari contro l’Inter? Un bellissimo ricordo: ero in difesa nella squadra di mister Maran, Lautaro era un ragazzo agli esordi in Serie A e oggi è un campione, tutta un’altra storia, ma speriamo che possa essere un ricordo-stimolo per tutto l’ambiente”. Tatticamente sarà un Cagliari più coperto, meno propenso a concedere campo alla fantasia nerazzurra. Mancherà Zappa, il quale va ad aggiungersi agli infortunati Luvumbo e Radunovic.