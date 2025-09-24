Sardinia Open, ad Alghero il tennis in carrozzina parla internazionale

È partita sui campi del Tc Alghero la 25ª edizione del Sardinia Open International-èAmbiente, il torneo di wheelchair tennis più importante che si gioca in Italia. Categoria Itf1 Series, montepremi da 35mila dollari. Insomma, qui non si scherza: il livello è alto e il campo lo dimostra.

Nel maschile sono già al secondo turno tutte le otto teste di serie – dallo spagnolo Martin De La Puente al brasiliano Daniel Rodrigues – più l’italiano Luca Arca. Chi invece si è fermato è Davide Nevola, battuto senza prendere un game dall’israeliano Sergei Lysov. Match tirati quelli tra Sikhosana e Ter Hofte (2-6, 6-4, 6-4) e tra Cattaneo e Parker (5-7, 6-4, 6-3).

Stesso copione nel femminile: avanti le favorite, tra cui la fuoriclasse olandese Diede De Groot. L’esordio ha sorriso a Pauline Deroulede, che ha concesso un solo game alla danese Willerslev-Olsen, e a Cornelia Oosthuizen, doppio 6-2 sulla colombiana Rodriguez Trujllo.

Domani i quarti dei Quad: l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte se la vedrà con l’australiano Heath Davidson, il cileno Francisco Cayulef contro il brasiliano Ymanitu Silva, il britannico Gregory Slade con l’australiano Benjamin Wenzel, e infine Jin Woodman contro Leandro Pena. Una griglia che promette battaglia.

Intanto, sugli stessi campi, si gioca anche il Sardinia Open International Futures Event (Itf Futures Series, montepremi 3.500 dollari). In maschile volano ai quarti Antonio Cippo, Ivan Tratter e Fabian Mazzei. Out Moja, Morandi e Tontodonati. Nel femminile finale tutta da vedere tra Marianna Lauro e la colombiana Sofia Valentina Ruiz Fontalvo. Lauro, di Ploaghe, ha sudato due ore e mezza per superare l’elvetica Angela Grosswiler, mentre la colombiana ha avuto la meglio su Elisabetta Barbieri. Nel Quad la sfida per il titolo sarà tra l’israeliano Roy Abergil e lo spagnolo Roberto Romo Martin.

Un torneo così non si tiene in piedi senza sponsor. In testa c’è èAmbiente, azienda sarda leader nel settore. Poi Regione Sardegna, Comitato Italiano Paralimpico, Fitp, Comune e Fondazione Alghero. Segno che, quando serve, pubblico e privato sanno ancora remare dalla stessa parte.