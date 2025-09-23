A Quartu Sant’Elena i Mondiali di Formula Kite: il Sardinia Grand Slam prima grande sfida verso Los Angeles 2028

Il vento del Poetto torna a dettare legge. Dal 28 settembre al 5 ottobre Quartu Sant’Elena diventa capitale del kite mondiale: la nona edizione del Sardinia Grand Slam assegna i titoli iridati della Formula Kite, la tavola foil che plana sull’acqua e che dopo il debutto a Parigi 2024 guarda già a Los Angeles 2028.

L’evento è stato presentato a Cagliari, alla presenza delle istituzioni regionali e locali, con un messaggio chiaro: la Sardegna non è solo terra di mare e bellezze naturali, ma punto fermo per lo sport globale.

A difendere il titolo ci saranno il singaporiano Maximilian Maeder, bronzo olimpico, e la francese Lauriane Nolot, già vincitrice più volte nel Golfo degli Angeli. Per Maeder la sfida sarà durissima: Toni Vodišek, argento a Parigi e iridato a Cagliari tre anni fa, è pronto a contendere la corona. L’Italia si affida a Riccardo Pianosi, campione d’Europa in carica, deciso a scrivere il suo nome nell’albo d’oro. Dietro, il plotone francese guidato da Axel Mazella e Théo de Ramecourt non starà a guardare.

Tra le donne, Nolot dovrà vedersela con l’oro olimpico Ellie Aldridge, britannica elegante e tenace, e con Jessie Kampman, vincitrice al Poetto nel 2024. In acqua anche giovani promesse come l’argentina Maria Catalina Turienzo e la turca Derin Atakan, oltre all’eterna Gisela Pulido.

La formula è chiara: dal 30 settembre Open Series, poi le flotte divise in Gold e Silver, fino al gran finale di domenica 5 ottobre con le Medal Series, lo spettacolo che assegnerà i titoli mondiali.

Il presidente del comitato organizzatore, Gian Domenico Nieddu, non nasconde l’emozione: “Siamo pronti e carichi per questa prova del nove, che coincide con il Campionato del Mondo della specialità olimpica. Ringrazio la Regione e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo evento. Quartu Sant’Elena ha raccolto con entusiasmo il testimone di Cagliari, non solo per quest’anno ma per i prossimi”.

Per Mirco Babini, presidente dell’International Kiteboarding Association, la Sardegna è ormai casa: “Questi luoghi sono nel cuore della comunità del kite. Per la prima volta il campo di regata sarà sul lato quartese del Poetto, segno di una comunità che si allarga e accoglie sempre di più”.

L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu ha sottolineato: “La Sardegna si conferma punto di riferimento per eventi mondiali, capace di attrarre federazioni internazionali e di garantire un’organizzazione di qualità”.

Entusiasmo anche da parte del vicesindaco Tore Sanna: “Una vetrina internazionale per Quartu, città che ha tutte le caratteristiche per proporsi come città dello sport. La spiaggia del Poetto è già in fermento, tra allestimenti e allenamenti, pronta a diventare arena naturale di spettacolo”.

Cinzia Carta, assessora allo Sport, ha aggiunto: “Oltre 130 atleti provenienti da tutto il mondo sono già arrivati con staff e famiglie. Sarà un evento che coinvolgerà tutta la comunità, dalle strutture ricettive alle scuole: i nostri studenti avranno un’occasione unica di incontro e crescita”.

Infine Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna: “Ospitare una disciplina olimpica con i migliori atleti del mondo è un orgoglio per l’Isola. Qui ci sono tutti gli ingredienti perché la manifestazione si confermi tra le più belle della Sardegna”.

Il vento, ancora una volta, farà da giudice. E il Poetto, teatro naturale, da palcoscenico mondiale.