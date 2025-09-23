Lo sport in cui credo: al via la nuova stagione della Don Bosco Cup della PGS

Lo sport riparte dai cortili, quelli immaginati da don Bosco, dove i ragazzi correvano, cadevano e si rialzavano con la stessa naturalezza con cui imparavano a vivere. Riparte dalle voci che rimbalzano tra i muri, dagli occhi che brillano, dalla fatica degli allenamenti e dalla gioia di una palla che rotola. È da lì che prende corpo la nuova stagione sportiva delle PGS, accompagnata da uno slogan che è dichiarazione e impegno: “Lo sport in cui credo”.

Non è lo sport delle medaglie o delle classifiche, ma quello che mette al centro la persona. Uno sport che accoglie tutti, che aspetta i più fragili, che educa alla bellezza del fare squadra e alla dignità di rialzarsi dopo ogni caduta. È lo sport che intreccia tecnica e vita, trasformando il campo in un’aula di umanità.

Ecco allora il nuovo logo della Don Bosco Cup 2026, che accompagnerà l’intera stagione. Una torcia che non è solo simbolo olimpico, ma luce viva: illumina le strade più difficili, accende il futuro dei giovani, alimenta i sogni e li difende. Una fiamma che parla di pace e fratellanza, pronta a brillare anche nei Giochi di Milano-Cortina, ma che qui diventa impegno quotidiano: lo sport come luce per i giovani.

«Lo sport in cui credo nasce dalla fede tenace di don Bosco – ricordano Suor Francesca Scibetta e Don Francesco Preite – capace di scommettere sui giovani e sulle loro potenzialità. Ogni allenamento può diventare un atto d’amore, ogni gara un’occasione di crescita, ogni vittoria o sconfitta una lezione di pace e solidarietà».

Viviamo tempi in cui guerre, muri e povertà educativa segnano il presente. E proprio per questo lo sport diventa laboratorio di fraternità, un terreno dove le diversità non si cancellano ma si incontrano. Dirigenti, allenatori, tecnici: i primi testimoni di questo sogno, chiamati a rendere lo sport una buona notizia, una casa che accoglie, una palestra di vita.

La stagione comincia. Con coraggio, con fiducia, con quella torcia che illumina i cortili e le palestre. Lo sport in cui crediamo.