Sport Tennistavolo Sassari, una vittoria per la A2 femminile, due vittorie per la B femminile

Una calda e una fredda per la A2 femminile del Tennistavolo Sassari che ha disputato due gare nel concentramento di Molfetta per il girone D. La squadra sassarese, guidata da Provas Kumar Mondal, ha perso il primo confronto contro Enna per 4-2. Ha esordito la cilena Daniela Ortega, già ammirata nel Trofeo Città dei Candelieri-Memorial Visioli-Garau, che ha battuto con un secco 3-0 sia Sidelya Mutlu sia Yuliya Markova. Il Tennistavolo Sassari si è rifatto contro L'Ennio Cristofaro: successo per 4-2, grazie ad una bella rimonta. Finita sotto 1-2 (punto di Daniela Ortega) la formazione sassarese ha piazzato tre punti di fila con Daniela Ortega (3-0 contro Ioana Corburean), Claudia Caragea (3-0 contro Anastasia De Costanzo) e Laura Pinna (3-2 in rimonta su Valentina Leogrande). Nel girone I della B femminile, doppietta del Tennistavolo nel concentramento che si è disputato sempre a Molfetta. Doppio 4-2 per la squadra sassarese. Prima la vittoria contro la Himera G. Randazzo di Termini Imerese con due punti ottenuti da Lisa Bressan e un punto a testa per Elena Rozanova e Maria Laura Mura; poi il successo nel derby contro il Muravera, grazie ancora al 2/2 di Lisa Bressan, imitata da Elena Rozanova.