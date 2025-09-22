Itf Forte Village: Matteo Mura nel main draw, fuori le altre sarde

Ci sarà un tennista sardo nel tabellone principale del singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo. È Matteo Mura, che ha staccato il pass battendo 6-3, 6-0 Alessandro Mondazzi.

Per il torresino, la corsa al primo punto Atp passa ora da Federico Bove, anche lui proveniente dal tabellone cadetto. Sfuma invece il sogno di Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), fermato 6-3, 6-0 da Sebastiano Cocola a un passo dal main draw.

Avvio amaro anche tra le donne. Nelle qualificazioni femminili, infatti, le due sarde sono uscite subito di scena: Aurora Deidda (Milano 26) ha ceduto 6-2, 6-1 a Giulia Paternò, mentre Francesca Mostallino (Tc Cagliari) è stata superata 6-1, 6-1 da Eleonora Alvisi.