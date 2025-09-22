Trofeo Italia Esordienti B 2025: giovani judoka in scena al Geo Palace di Olbia

Tribune gremite, applausi e tifo da stadio hanno fatto da cornice al Sardinia Trophy, seconda tappa del Trofeo Italia Esordienti B, andato in scena nel weekend al Geo Palace di Olbia. Sul tatami si sono sfidati 368 giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia, seguiti da 135 tecnici e allenatori, in due intense giornate di gare dedicate prima alle categorie maschili e poi a quelle femminili.

La Sardegna si è messa in luce con risultati di prestigio. Per il C.S. Guido Sieni, Giorgio Garau ha conquistato il bronzo nei -60 kg al termine di un tabellone tra i più combattuti, mentre Daniele Solinas ha centrato il terzo posto nei -50 kg grazie a una prova di carattere. Argento per Alessandro Carella nei -46 kg, protagonista di una serie di incontri avvincenti, e oro per Francesca Sechi nei -57 kg, capace di dominare con tecnica e determinazione.

Per il G.S. Judo Terralba, Cristian Loi ha ottenuto un brillante argento nella categoria +81 kg, dimostrando grande tenacia fino alla finale. Medaglia di bronzo, invece, per Camilla Carcangiu del G.S. Ikioi, che ha brillato nei -40 kg confermando la crescita delle giovani leve isolane.

Questi risultati, oltre al valore sportivo, assumono anche rilievo in chiave nazionale: le medaglie conquistate valgono punti preziosi nella ranking list, determinante per la qualificazione al Campionato Italiano Esordienti B A2, in programma il 15 e 16 novembre al Pala Pellicone di Ostia.

Grande soddisfazione da parte del Maestro Efisio Mele, organizzatore e responsabile del Centro Sportivo Olbia Judo: «Sono soddisfattissimo per come quest’appuntamento si è sviluppato. Le medaglie conquistate dagli atleti sardi ripagano abbondantemente il lavoro profuso per l’organizzazione della gara».

La manifestazione è stata organizzata dal Centro Sportivo Olbia Judo in collaborazione con la FIJLKAM e resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, dell’Assessorato Regionale allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione e del Comune di Olbia.