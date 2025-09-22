Al via il XXV Sardinia Open International Wheelchair Tennis ad Alghero

Da oggi e fino a sabato 27 settembre, i campi in green set del Tennis Club Alghero ospitano la 25ª edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis, appuntamento di riferimento mondiale per il tennis in carrozzina.

Quest’anno la manifestazione raddoppia: dal 23 al 27 settembre si giocherà il Sardinia Open International-èAmbiente (categoria ITF 1 Series, montepremi 35mila dollari), mentre dal 22 al 26 settembre andrà in scena, in contemporanea, il Sardinia Open International Futures Event (ITF Futures Series, montepremi 3,5mila dollari).

Domani, alle 9.30, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il presidente dell’ASDC Sardinia Open Alberto Corradi assisteranno ai primi scambi del torneo e incontreranno i giornalisti.

Nei 24 anni di storia, il Sardinia Open ha visto sfidarsi campioni olimpici e mondiali, ma l’edizione 2025 si annuncia come una delle più prestigiose di sempre: tra i partecipanti spiccano lo spagnolo Martin De La Puente, l’olandese Diede De Groot (plurimedagliata olimpica) e il numero uno mondiale Quad Niels Vink. Ampia la rappresentanza italiana, con la pattuglia sarda guidata da Luca Arca e dal ritorno alle competizioni di Marianna Lauro.

Il torneo è reso possibile dal sostegno di sponsor pubblici e privati. èAmbiente è main sponsor della 25ª edizione, che si svolge con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comitato Italiano Paralimpico, della FITP, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Il tennis in carrozzina, riconosciuto dal 2011 all’interno della FITP, rappresenta oggi una realtà consolidata, con un forte valore sociale: grazie a queste manifestazioni, tanti ragazzi hanno potuto riavvicinarsi allo sport dopo incidenti che hanno cambiato la loro vita, trovando nuove opportunità di inclusione e reinserimento.

Dal 25 settembre i match dei quarti di finale saranno trasmessi su Sky, sulle principali emittenti regionali e nazionali, oltre che in streaming su SuperTennix e sul sito ufficiale sardiniaopen.net. Le telecronache saranno affidate ad Antonio Burruni e a Gianluca Vignali, dirigente FITP e responsabile per il tennis in carrozzina.

Negli anni, l’organizzazione del Sardinia Open si è distinta a livello mondiale, ottenendo il premio per la miglior comunicazione internazionale nel settore. Un riconoscimento che conferma Alghero come capitale del tennis in carrozzina.