Sport Andrea Belotti alla 350a presenza in serie A firma una doppietta che consente al Cagliari di fare un gran balzo avanti in classifica

Il Cagliari ha trovato il suo bomber, e si è presentato nel migliore dei modi. Andrea Belotti, arrivato in rossoblù in questa sessione di mercato, ha firmato una doppietta che ha ribaltato il risultato e regalato ai rossoblù una vittoria importantissima sul campo del Lecce. Un successo che proietta la squadra di Pisacane a quota 7 punti, appaiata in una zona alta della classifica. La partita era iniziata in salita per il Cagliari, che si è ritrovato subito sotto dopo il gol di Tiago Gabriel per i padroni di casa. Tuttavia, i rossoblù non si sono disuniti e hanno trovato nel loro centravanti il faro per la rimonta. Belotti ha prima pareggiato i conti, al 33' del primo tempo, sfruttando al meglio un assist preciso di Palestra. Una rete che non solo ha ristabilito l'equilibrio, ma ha anche dato una scossa alla squadra, che ha sfiorato il vantaggio in più occasioni. Nella ripresa, dopo un'altra serie di occasioni create da entrambe le parti, è stato ancora il "Gallo" a salire in cattedra. Al 71', con il risultato ancora in bilico, Belotti si è procurato e ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, spiazzando Falcone e sigillando la sua doppietta personale. Un gol che ha messo la parola fine alla partita, regalando al Cagliari la seconda vittoria consecutiva in campionato. Per Belotti, questi sono i primi gol con la maglia del Cagliari, arrivati alla sua seconda presenza in rossoblù. La doppietta assume un significato ancora più speciale: è la sua prima marcatura multipla nella sua 350ª presenza in Serie A, un traguardo che lo rende il primo giocatore a riuscirci nell'era dei tre punti a vittoria. A fine partita, l'attaccante si è detto "molto felice" per i primi due gol con la sua nuova maglia, sottolineando di sentirsi libero di esprimersi a Cagliari, un ambiente che cercava da tempo. Le sue parole e le sue prestazioni sul campo confermano che il "Gallo" ha trovato la sua dimensione in Sardegna, e i tifosi rossoblù possono sognare in grande.