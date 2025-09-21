Sport Ancora una sconfitta per la Dinamo al torneo di Trento. La squadra sassarese in ritardo di preparazione

Alla BTS Arena di Trento, nella finalina per il 3º-4º posto del memorial “Gianni Brusinelli”, una Trapani Shark in emergenza viste le concomitanti assenze di Cappelletti, Alibegovic, Hurt e Notae, conquista un meritato terzo posto battendo Sassari 78-89 in una partita sempre punto a punto e decisa nell’ultima frazione. MVP della serata Ryan Arcidiacono autore di 21 punti (9/13 dal campo), 5 rimbalzi e 5 assist. Repesa fa partire in quintetto Ford, Arcidiacono, Petrucelli, Allen ed Eboua. Partenza a razzo di Trapani che con 5 punti di Arcidiacono e 9 di Allen si porta subito sull’14-5 costringendo coach Bulleri ad immediata sospensione. Sassari pian piano ritrova ritmo e soluzioni offensive grazie a Thomas e chiude la frazione sul -1: 22-23 al 10’. Nel secondo quarto Sassari parte forte e prende subito le redini del match ma i granata rispondono con un “controbreak”. Le due squadre si affrontano a viso aperto su entrambi i lati del campo, ma al 20’ è Sassari che chiude in vantaggio 43-41. Dopo la pausa lunga lo “starting five“ granata è composto da Ford, Rossato, Petrucelli, Allen ed Eboua. Al 25’ il parziale è di 54 pari dopo 2 liberi di Allen. Dopo continui sorpassi reciproci, Trapani prova un mini allungo e chiude sul +4 grazie al buzzer beater di Arcidiacono: 59-63 al 30’. Si arriva alla volata finale. Dopo un antisportivo di Zanelli su Petrucelli ed una schiacciata di Eboua su assist di Ford, Trapani si porta sul massimo vantaggio: 63-74 a 6’50’’ dalla fine. Sassari si innervosisce e la terna sanziona un’antisportivo a Thomas per un fallo su Rossato: due liberi di Rossato a cui segue una tripla di Ford, 63-81 per Trapani. Sassari ci prova a ricucire, ma Trapani gestisce e porta a casa una meritatissima: 78-89 il finale.