Sport La Dinamo esce sconfitta dalla semifinale a Trento contro i padroni di casa della Dolomiti Energia. I sassaresi giocheranno la finalina del terzo posto con Trapani.

La semifinale del Memorial Brusinelli sorride ai padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino, che alla BTS Arena superano la Dinamo Banco di Sardegna per 74-70 al termine di un match sempre equilibrato. Ai biancoblù ospiti non sono bastate le ottime prestazioni di Marshall (17 punti e 7 rimbalzi) e di capitan Thomas, uscito anzitempo a causa di un’espulsione dopo un alterco con Mawugbe. Buon contributo anche di Ceron dalla panchina. Partita sempre combattuta, con la Dinamo capace in più occasioni di rispondere ai tentativi di fuga dei trentini e di girare l’inerzia. La squadra di coach Bulleri tornerà in campo per la finale 3°/4° posto contro Trapani, superata nella prima semifinale da Udine per 82-73. Coach Massimo Bulleri (privo di Zanelli, indisponibile causa influenza) ha schierato in avvio Buie, Johnson, Marshall, Thomas e McGlynn. L’inizio è stato equilibrato, con botta e risposta da una parte e dall’altra. Trento ha provato il primo allungo capitalizzando su alcune palle perse e sulle alte percentuali dall’arco, chiudendo il primo quarto avanti 25-16. Nel secondo periodo è arrivata la reazione biancoblù: le triple di Beliauskas e le giocate di Vincini hanno permesso di ricucire fino al sorpasso. La Dinamo ha toccato anche il +6, prima del “controbreak” di Trento che ha chiuso la prima metà sul 38-35. Al rientro dall’intervallo lungo i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio, complice la prevalenza a rimbalzo offensivo. Dopo il +9 firmato da Mawugbe, la Dinamo ha risposto con Ceron e con una tripla di Marshall, tornando a contatto sul 55-53. L’ultimo quarto si è acceso con grande intensità. Niang ha spinto Trento sul +7, ma Sassari ha trovato ancora punti da Marshall. Un episodio acceso tra Mawugbe e Thomas ha portato all’espulsione di entrambi, senza però spegnere l’energia biancoblù, capace di tornare fino al -1 con la tripla di Beliauskas. Nel finale, però, Johnson non è riuscito a concretizzare il sorpasso e i liberi di Jones hanno fissato il definitivo 74-70.