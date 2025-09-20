Orgoglio sardo: Lorenzo Rocco del Tc Cagliari convocato in nazionale per gli Europei under 16 di Parma

La Sardegna torna protagonista nel tennis giovanile europeo. Lorenzo Rocco, classe 2009, cresciuto sui campi del Tennis Club Cagliari a Monte Urpinu, è stato convocato in nazionale per i Campionati Europei under 16, in programma a Parma dal 21 al 27 settembre.

Rocco, attuale numero 75 del ranking Tennis Europe, sarà uno degli otto italiani in gara – quattro ragazzi e quattro ragazze – e affiancherà Luca Cosimi, Mattia Logrippo e Francesco Pansecchi nella squadra maschile. La chiamata in azzurro arriva al culmine di una stagione brillante: il giovane talento cagliaritano ha vinto il torneo internazionale di Perugia, disputato una finale under 18 a Livorno e due semifinali in Moldavia, oltre a un secondo posto in doppio a Palermo con Petar Ciangherotti. Risultati che lo hanno portato a ridosso dei primi 1.000 del ranking Itf under 18.

Per il Tc Cagliari e per la Sardegna si tratta di un traguardo importante: dopo anni un atleta isolano torna a vestire l’azzurro in una competizione giovanile di alto livello. «Come Tennis Club Cagliari – afferma Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico – siamo orgogliosi della convocazione di Lorenzo. Vederlo rappresentare l’Italia agli Europei under 16 è per noi motivo di emozione e la prova della bontà del lavoro portato avanti con impegno e passione. È anche uno stimolo per continuare a fare sempre meglio».

Sotto la guida del direttore tecnico Martin Vassallo Arguello e dello staff composto da Carla Lucero e Candela Bugnon, Rocco è cresciuto fino a diventare una delle migliori promesse del tennis italiano. A Parma avrà l’occasione di misurarsi con i coetanei più forti del continente e di portare in alto i colori della Sardegna.