Matteo Furlani re del lungo: oro mondiale a Tokyo, battuto il record di Carl Lewis

Matteo Furlani ha scritto una pagina indelebile dell’atletica mondiale. Con un balzo di 8,39 metri ai Mondiali di Tokyo, l’azzurro delle Fiamme Oro si è preso l’oro e il trono del salto in lungo.

A soli ventitré anni, il ragazzo che tutti avevano definito predestinato ha mantenuto le promesse. Già bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione del mondo indoor, Furlani diventa oggi il più giovane campione del mondo della specialità, strappando un primato che apparteneva da oltre quarant’anni a Carl Lewis, “il figlio del vento”.

Mai un italiano era salito così in alto nel lungo maschile: è il primo oro mondiale di sempre per l’Italia in questa disciplina. Un risultato che sa di storia.

“Un anno di grande impegno e sacrificio mi ha portato a questo grande risultato”, ha dichiarato Furlani tra le lacrime, consapevole di aver appena ribaltato le gerarchie mondiali.

L’exploit di Tokyo proietta il giovane azzurro nell’Olimpo dell’atletica. D’ora in poi, parlare di salto in lungo significherà parlare anche di Matteo Furlani.