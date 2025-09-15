Vento de l’Alguer 2025, trionfa Calipso: sport e festa tra Alghero e Bosa

Trenta barche in mare, due giorni di regata, un trofeo che ormai è storia. L’edizione 2025 del Vento de l’Alguer – Trofeo Base Nautica Usai ha visto la flotta sfidarsi lungo la rotta costiera Alghero–Bosa–Alghero.

Sabato la bonaccia. La prima prova, diretta verso Bosa, è stata segnata dalla calma piatta. Solo otto imbarcazioni con spi hanno tagliato il traguardo entro il tempo limite. La classifica ORC SPI ha premiato Calipso di Marcella Garroni, davanti a Buddhana di Giuseppe Rivieccio e Luna Storta di Salvatore Soggiu. Nei J24 vittoria per Clicerina di Pasquale Messina, seguita da Inversol di Mario Canopoli.

Domenica la brezza. Il ritorno verso Alghero si è corso con un vento leggero da sud-ovest che ha permesso quasi a tutta la flotta di completare il percorso. Ancora Calipso davanti a tutti in ORC SPI, seguita da Luna Storta e Pergentina di Alberto Satta. Tra gli ORC NO SPI primo posto per ASA di Alberto Pinna. Nei J24 si è confermato Clicerina, mentre nelle veleggiate hanno primeggiato Crazy Diamond (entro 10 mt) e Cool Charme (oltre 10 mt).

La festa. Bosa ha accolto gli equipaggi con una premiazione arricchita dalle coppe del Comune e dai vini della Cantina Madeddu, seguita da una cena conviviale a Sas Covas. Domenica, alla Lega Navale di Alghero, la cerimonia conclusiva ha incoronato Calipso, vincitrice assoluta del Trofeo Base Nautica Usai. A chiudere, buffet e degustazioni di birra Dolmen.

Il Vento de l’Alguer 2025 ha unito ancora una volta mare e comunità: una regata che è competizione sportiva ma anche amicizia, tradizione e festa.