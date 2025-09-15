Sport 3° Posto al Mugello per Cossu con il team Invictus Corse

Il weekend conclusivo del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025 si è svolto sullo storico tracciato del Mugello, regalando emozioni e adrenalina fino all’ultimo giro. Protagonista della gara è stato il pilota sardo Lorenzo Cossu, che insieme al team Invictus Team e ai suoi due compagni di squadra Francesco Coassin e Ludovico Longoni, ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria GTCup-ProAm, coronando una stagione intensa e ricca di sfide. “È stato un campionato impegnativo, fatto di sacrifici, passione e tanta determinazione. Chiudere con un podio qui al Mugello è una grande soddisfazione, merito di un lavoro di squadra straordinario. Sono contento del team e dei miei compagni, c’è tanto da lavorare ma ora, ho tutto il tempo di correggere il tiro”, ha dichiarato Cossu al termine della gara. Il risultato arriva al termine di un weekend in cui il team ha mostrato solidità, strategia e capacità di reagire anche di fronte a momenti difficili, dimostrando ancora una volta il valore della sintonia tra pilota, tecnici e staff. Un ringraziamento speciale va agli sponsor, ai tifosi, alla famiglia e a tutto lo staff tecnico e la Regione Autonoma della Sardegna che hanno reso possibile questo percorso. Con questo risultato, Lorenzo Cossu e Invictus Corse guardano già al futuro, con l’obiettivo di continuare a crescere e puntare ancora più in alto.