Extratime di Mr Simon: Mina e Felici stendono il Parma - prima vittoria per il Cagliari di Pisacane

Una rete per tempo, sofferenza quando serviva e cinismo al momento giusto. Così il Cagliari di Fabio Pisacane ha trovato la prima vittoria del campionato, piegando 2-0 il Parma alla Domus.

La serata segna anche l’esordio del “Gallo” Belotti in rossoblù, schierato al fianco di Esposito, con Gaetano dietro le punte a cucire gioco. L’avvio, però, è tutto degli emiliani: due volte Caprile deve superarsi per tenere a galla i suoi. Il Parma pressa alto e blocca la costruzione dal basso, costringendo il Cagliari a rincorrere.

Al 33’ la svolta. Corner di Obert, respinta corta di Suzuki e Mina, con la cattiveria del difensore d’area, scaraventa in rete l’1-0. È il gol che cambia l’inerzia.

Nella ripresa gli ospiti sfiorano più volte il pari, ma Caprile è in versione saracinesca. Pisacane avverte la pressione e pesca dalla panchina le carte vincenti: dentro Felici e Borrelli. La scelta paga al 77’. Palestra brucia cinquanta metri palla al piede, serve Borrelli che apre per Adopo: diagonale velenoso, deviazione sul palo e Felici, con un tap-in da rapace, fa 2-0.

Gli ultimi assalti del Parma non scalfiscono una difesa rossoblù compatta e coraggiosa. Fischio finale e primi tre punti in tasca: sudati, meritati, pesanti.

È un Cagliari che soffre, sì, ma che mostra lucidità nei momenti decisivi. La mano di Pisacane si vede: squadra corta senza palla, concreta quando si tratta di colpire. La vittoria restituisce ossigeno e morale, in attesa della prossima trasferta a Lecce.