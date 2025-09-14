Sport Cagliari, tre punti pesanti ma quanta sofferenza: il Parma cade 2-0 alla Domus

Il Cagliari torna a respirare, ma la vittoria sul Parma non può essere raccontata solo come un trionfo di carattere. I rossoblù hanno portato a casa un 2-0 che vale oro, ma per lunghi tratti la sensazione è stata quella di una squadra troppo rinunciataria, schiacciata nella propria trequarti e costretta a inseguire le iniziative avversarie. La prima frazione ha visto un Cagliari eccessivamente rintanato, quasi intimorito, con il Parma padrone del possesso e del campo. Gli emiliani hanno cercato insistentemente di sfondare, trovando però davanti a sé una difesa che, pur sotto pressione, ha retto l’urto. Il pubblico della Domus ha sofferto insieme alla squadra, aspettando invano un guizzo offensivo che potesse spezzare l’inerzia. Il Cagliari è tornato in campo con un piglio diverso nella ripresa: baricentro più alto, pressing più convinto e soprattutto la capacità di sfruttare le occasioni. Il gol che ha sbloccato il risultato è stato ossigeno puro, non solo per il punteggio ma per l’atteggiamento mentale. Da lì in avanti, il Parma ha perso un po’ di lucidità e i rossoblù hanno saputo colpire di nuovo, firmando un raddoppio che ha chiuso i conti e fatto respirare una tifoseria rimasta troppo a lungo col fiato sospeso. Il 2-0 finale regala tre punti fondamentali e una boccata d’ossigeno in classifica, ma la prestazione lascia spazio a più di un interrogativo. Restare per così tanto tempo chiusi dietro, anche in casa, non può diventare la normalità. La differenza l’ha fatta la concretezza nelle poche occasioni avute, ma contro avversari più cinici la sofferenza del primo tempo avrebbe potuto costare carissima. Questa volta è andata bene: il risultato ha coperto le difficoltà e la poca intraprendenza iniziale. Ma se la sofferenza può essere un ingrediente inevitabile della Serie A, non deve diventare il piatto forte del menù rossoblù. Vincere fa bene, soffrire meno: e il Cagliari, per crescere, dovrà imparare a dosare meglio questi due elementi.