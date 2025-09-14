Cagliari, tre punti pesanti ma quanta sofferenza: il Parma cade 2-0 alla Domus

Il Cagliari torna a respirare, ma la vittoria sul Parma non può essere
raccontata solo come un trionfo di carattere. I rossoblù hanno
portato a casa un 2-0 che vale oro, ma per lunghi tratti la
sensazione è stata quella di una squadra troppo rinunciataria,
schiacciata nella propria trequarti e costretta a inseguire le iniziative
avversarie.
La prima frazione ha visto un Cagliari eccessivamente rintanato,
quasi intimorito, con il Parma padrone del possesso e del campo.
Gli emiliani hanno cercato insistentemente di sfondare, trovando
però davanti a sé una difesa che, pur sotto pressione, ha retto
l’urto. Il pubblico della Domus ha sofferto insieme alla squadra,
aspettando invano un guizzo offensivo che potesse spezzare
l’inerzia.
Il Cagliari è tornato in campo con un piglio diverso nella ripresa:
baricentro più alto, pressing più convinto e soprattutto la capacità di
sfruttare le occasioni. Il gol che ha sbloccato il risultato è stato
ossigeno puro, non solo per il punteggio ma per l’atteggiamento
mentale. Da lì in avanti, il Parma ha perso un po’ di lucidità e i
rossoblù hanno saputo colpire di nuovo, firmando un raddoppio che
ha chiuso i conti e fatto respirare una tifoseria rimasta troppo a
lungo col fiato sospeso.
Il 2-0 finale regala tre punti fondamentali e una boccata d’ossigeno
in classifica, ma la prestazione lascia spazio a più di un
interrogativo. Restare per così tanto tempo chiusi dietro, anche in
casa, non può diventare la normalità. La differenza l’ha fatta la
concretezza nelle poche occasioni avute, ma contro avversari più
cinici la sofferenza del primo tempo avrebbe potuto costare
carissima.
Questa volta è andata bene: il risultato ha coperto le difficoltà e la
poca intraprendenza iniziale. Ma se la sofferenza può essere un
ingrediente inevitabile della Serie A, non deve diventare il piatto
forte del menù rossoblù. Vincere fa bene, soffrire meno: e il
Cagliari, per crescere, dovrà imparare a dosare meglio questi due
elementi.