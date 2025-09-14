Sport 20ª Tappa Vuelta 2025 | Vingegaard vola sulla Bola del Mundo e ipoteca la corsa spagnola

A 2258 metri di quota, dove l'aria si fa rarefatta e i polmoni bruciano come brace, Jonas Vingegaard mette il sigillo sulla Vuelta a España 2025. Il danese della Visma-Lease a Bike vince in solitaria sulla Bola del Mundo, la vetta più alta di questa edizione spagnola, e si prende una vittoria che sa già di sentenza definitiva. È sabato pomeriggio quando il gruppo si allunga su per il Puerto de Navacerrada, in una giornata che promette battaglia fin dal chilometro zero. La ventesima frazione, 164,8 chilometri da Robledo de Chavela con oltre 4000 metri di dislivello distribuiti su cinque gran premi della montagna, è l'ultimo banco di prova prima della passerella madrilena di domani. Il copione iniziale segue la logica delle grandi tappe di montagna: fuga, inseguimento, selezione. Trentasette corridori si involano nelle prime battute, un drappello nutrito che include nomi come Giulio Ciccone, Mikel Landa, Egan Bernal e Santiago Buitrago. Ma la UAE Team Emirates di João Almeida e la Red Bull-Bora di Jai Hindley non concedono respiro, mantenendo il distacco sempre sotto il minuto e mezzo. L'episodio che poteva cambiare tutto arriva a diciassette chilometri dal traguardo. I manifestanti, che protestano per la guerra in Palestina denunciando il massacro di civili palestinesi nel silenzio del mondo occidentale, bloccano la strada impedendo il passaggio delle ammiraglie. Per qualche minuto si rischia l'annullamento della tappa, come già accaduto in passato. Le vetture riescono però a passare una ad una, e la corsa prosegue, lasciando solo Abel Balderstone senza assistenza per qualche chilometro di troppo. È quando inizia la vera salita verso la Bola del Mundo che il copione prende la piega decisiva. Gli ultimi fuggitivi, Ciccone e Landa, vengono ripresi a quattro chilometri dalla vetta da un gruppo ormai ridotto all'osso. Jay Vine fa l'andatura per la UAE, sapendo di aver già matematicamente conquistato la maglia a pois: i suoi 61 punti sono ormai irraggiungibili per Vingegaard. Poi, a poco più di due chilometri dal traguardo, quando la strada abbandona l'asfalto per inerpicarsi sul cemento grigio della montagna, Jonas Vingegaard cambia ritmo. Non è l'accelerazione devastante che lo rese leggenda sui Pirenei durante le sue annate d'oro al Tour de France. È piuttosto un'azione ragionata, quasi metodica, ma ugualmente letale. Il danese allunga le braccia sul manubrio, si alza sui pedali e comincia a macinare metri preziosi. Dietro di lui, il silenzio diventa assordante. Jai Hindley, che aveva cullato sogni di rimonta, non riesce a rispondere. João Almeida, già in difficoltà, vede svanire le ultime speranze di ribaltare una classifica che sembrava ancora alla portata. Tom Pidcock tiene il passo per qualche metro, poi deve alzare bandiera bianca. Solo Sepp Kuss riesce a limitare i danni, ma il suo ruolo di gregario gli impedisce qualsiasi velleità offensiva. Vingegaard vola solitario verso la vetta, con quel passo cadenzato che non tradisce mai fretta né ansia. Alle spalle, Matthew Riccitello riesce a conquistare definitivamente la maglia bianca, sorpassando un Giulio Pellizzari che crolla clamorosamente, perdendo quasi tre minuti e scivolando dal sesto al sedicesimo posto in classifica generale. Il traguardo posto a 2258 metri di quota suggella una prestazione che, pur non avendo l'esplosività degli anni migliori del campione danese, risulta decisiva per le sorti della corsa. Vingegaard taglia il nastro con le braccia al cielo, davanti a Kuss e Hindley che completano il podio di giornata. Ma è il tempo perso dai rivali a raccontare la vera storia: Almeida paga 22 secondi, Pidcock 18, Hindley 13. Distacchi che, rendono la classifica generale una formalità avendo lasciato indietro a 1’16” anche Almeida al termine della frazione odierna. La montagna spagnola ha parlato con la voce della tradizione: vince chi sa soffrire di più quando l'aria si fa rarefatta e le gambe pesano come macigni. Vingegaard, pur non mostrando quella superiorità schiacciante che lo caratterizzava sui colli francesi, dimostra di possedere ancora quella qualità rara che fa la differenza nelle giornate decisive: la capacità di accelerare proprio quando gli altri iniziano a cedere. Con questa vittoria sulla vetta più alta della Vuelta 2025, il danese della Visma-Lease a Bike si prende non solo il successo di tappa, ma ipoteca seriamente il suo primo trionfo in terra iberica. Domani, sui viali di Madrid, Jonas Vingegaard potrà finalmente festeggiare un successo che porta il sapore della rinascita dopo una stagione difficile. La Bola del Mundo ha un nuovo re, e la Spagna si prepara a inchinarsi al suo cospetto.