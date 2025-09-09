Sport Alcaraz sconfigge Sinner e si fregia del titolo di numero uno al mondo. Amarezza per l’italiano non in perfette condizioni.

Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner nella finale dello US Open e ha conquistato il secondo Slam del suo stratosferico 2025. Oltre alla vittoria, però, lo spagnolo si è preso anche il numero uno del mondo, effettuando il tanto agognato sorpasso ai danni del rivale e interrompendo l'incredibile striscia di Jannik di settimane consecutive in vetta al ranking ATP. Una serata da incorniciare dunque per Alcaraz, che saluta New York con un altro Slam in bacheca - il sesto - la prima posizione della classifica e un assegno monstre da 5 milioni di euro. Ovviamente la corsa per il numero uno non è finita qui, anzi ci sarà da difendere la vetta fino a fine stagione. Ma Alcaraz per il momento più essere più che soddisfatto di queste due settimane indimenticabili. Salito in vetta al ranking lo scorso anno al termine del Roland Garros, Jannik Sinner ci è rimasto per 65 settimane consecutive. Tanto è durato il suo regno al vertice della classifica ATP, che si è interrotto con la sconfitta in finale allo US Open contro Carlos Alcaraz. A prendere il suo posto da leader del ranking sarà proprio lo spagnolo, che dopo una lunga rincorsa è riuscito a effettuare il sorpasso. Per Alcaraz si tratta di un ritorno in vetta dato che vi aveva trascorso già 36 settimane in passato, riuscendo anche a chiudere la stagione 2022 da numero uno. Non si può negare che i tre mesi di sospensione di Sinner l'abbiano aiutato, ma allo stesso tempo non sarebbe corretto dire che non ci abbia messo del suo. In fin dei conti ha raggiunto la finale negli ultimi otto tornei disputati ed è stato l'unico in grado di dare del filo da torcere a Sinner.