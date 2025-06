Dinamo, marketing e memoria: il meeting che guarda al futuro e celebra il Triplete

La Dinamo proviene da una stagione difficile, ma ha continuato a essere sostenuta da una grande tifoseria, da partner solidi come voi e da numeri importanti. Da quasi un mese sto lavorando fianco a fianco con coach Massimo Bulleri: stiamo costruendo una squadra a partire dai valori umani, prima ancora che dalle qualità tecniche. Cerchiamo giocatori che abbiano la voglia di venire a Sassari, di sposare la nostra sfida e di vivere con orgoglio il progetto Dinamo. Abbiamo selezionato profili che hanno dimostrato fin da subito entusiasmo e disponibilità, e continueremo su questa linea. Siamo pronti a scendere in campo “con l’elmetto”, determinati a onorare la tradizione cestistica di Sassari in Italia e in Europa». Spazio anche all’impegno sociale con Alessandra Sardara, presidente di Fondazione Dinamo: «Ringrazio tutti i partner per il sostegno che, anche in questa stagione, avete riservato alla Fondazione Dinamo. Sono entrata in corso d’opera e non è stato semplice, ma oggi siamo pronti a proseguire nel nostro percorso con l’ambizione di compiere uno step ulteriore. Uno degli obiettivi principali che ci poniamo è rafforzare il legame tra i giovani e il nostro territorio. Sempre più spesso ascoltiamo ragazzi che non sentono più un senso di appartenenza alla Sardegna, e questo è un segnale che non possiamo ignorare. La nostra Isola ha tanto da offrire, ma se viene abbandonata, rischia di svuotarsi di futuro. Per questo, i progetti della prossima stagione saranno fortemente orientati verso i più giovani. In particolare, realizzeremo dieci incontri nelle scuole superiori – cinque dedicati al tema della legalità e cinque alla salute – con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla nostra realtà. Inaugureremo anche l'iniziativa "Storie da Giganti", con i nostri atleti che leggeranno storie ai bambini delle scuole. Installeremo inoltre due canestri in città, che diventeranno punti di aggregazione durante l’anno: un modo per promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione. Infine, ci impegneremo anche sul fronte della sensibilizzazione al tema del gioco online, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e che merita attenzione. Mi auguro che possiate essere al nostro fianco anche nei progetti futuri».

Mercoledì 25 giugno, nella suggestiva cornice delle Tenute Sella&Mosca, partner storico del club, si è svolto il Marketing Meeting della Dinamo Sassari, l’annuale appuntamento con i partner che sostengono la società. Un’occasione per fare il punto sulla stagione appena conclusa, condividere progetti futuri e rinsaldare i legami con chi, anno dopo anno, contribuisce alla crescita del sodalizio biancoblù. Ha aperto i lavori Marsilio Balzano, direttore marketing della Dinamo. Subito dopo ha preso la parola l’amministratore delegato Francesco Sardara: «Desidero ringraziare tutti i partner che continuano a credere in noi e a sostenerci. Un ringraziamento speciale va al coach Massimo Bulleri, che ci ha aiutati a ritrovare entusiasmo e motivazione nel momento più difficile. Salutiamo con gratitudine Federico Pasquini, a cui auguriamo ogni bene per il futuro, e accogliamo con grande fiducia il nuovo direttore sportivo Mauro Sartori, che da subito ha condiviso la nostra visione. Quando sembrava che ci mancasse la benzina, che stessimo perdendo la forza, abbiamo trovato nuove energie grazie all’impegno e alla dedizione di tutte le componenti della società: dal direttore generale Jack Devecchi al vicepresidente Gian Mario Dettori, che ha portato avanti con passione la sfida del basket in carrozzina, fino a Paolo Citrini, pronto ora a guidare la squadra femminile. Un grazie va anche a tutti quei giocatori arrivati senza le luci della ribalta, ma che con professionalità e spirito di squadra ci hanno permesso di ottenere risultati eccellenti. Infine, un ringraziamento sincero a Sella & Mosca per l’ospitalità e a tutti i partner che, con la loro fiducia, ci permettono di ambire a livelli di eccellenza nel panorama italiano e internazionale».