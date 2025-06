Sport 1° Rally Città di Cagliari: una novità nel calendario ACI Sport in programma dal 12 al 14 dicembre

Tre giorni di grande spettacolo con la prima edizione del Rally Città di Cagliari organizzato dall'Automobile Club Cagliari. Il calendario automobilistico ACI Sport si arricchisce con una straordinaria novità: un rally su asfalto, che si svolgerà a Cagliari e nei centri limitrofi, sulle strade che hanno scritto pagine importanti della storia dell'automobilismo sardo. Una nuova data da segnare sul calendario: dal 12 al 14 dicembre si disputerà il 1° Rally Città di Cagliari, su asfalto, valido per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport. La gara è stata pensata da sportivi per sportivi, infatti, la competizione è organizzata dall'Automobile Club Cagliari presieduto da Antonello Fiori con la direzione di Attilio Iannuzzo, Ente che nei tre anni di insediamento sta lavorando instancabilmente per garantire eventi che celebrino non solo la passione per il motorsport, ma anche la promozione del territorio e la cultura della Sardegna. Il Rally Città di Cagliari ambisce a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo, attirando appassionati da tutta Italia, e promuovendo al contempo un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Con un percorso che si snoda tra curve e panorami mozzafiato, il Rally Città di Cagliari offre una nuova sfida avvincente per piloti e navigatori. Tra le peculiarità della competizione, ci saranno prove speciali che si svolgeranno in scenari di grande suggestione, con il mare e le montagne a fare da sfondo a una competizione unica nel suo genere e, non ultimo, il coinvolgimento delle comunità locali sarà uno degli elementi fondamentali. Il debutto del Rally Città di Cagliari, organizzato dall'Automobile Club Cagliari, rappresenta un'opportunità straordinaria per far conoscere le bellezze della Sardegna, in particolare di Cagliari, dell'intera area metropolitana e dei comuni limitrofi, unendo la passione per il rally alla scoperta di un territorio ricco di cultura e tradizioni. La competizione promette di lasciare un segno indelebile nel cuore dei partecipanti, grazie a un connubio perfetto tra sport, natura e ospitalità. “Il Rally Città di Cagliari è previsto per metà dicembre, dal 12 al 14 - ha detto Antonello Fiori, presidente del Comitato Regionale ACI Sport Sardegna e dell'Automobile Club Cagliari - e abbiamo l'intenzione di portare una manifestazione sportiva nel capoluogo sardo con l'obiettivo di farla crescere e rivitalizzare un evento significativo per la città, l'intera area metropolitana e i comuni limitrofi. La città ha sicuramente bisogno di una manifestazione con un forte impatto a livello nazionale, e desideriamo ampliarne la portata a livello internazionale. Il nostro obiettivo è promuovere lo sport e valorizzare il territorio, coinvolgendo tutti i comuni dell'area metropolitana e quelli vicini della provincia di Cagliari. Le prove sono attualmente in fase di valutazione, e sicuramente rievocheremo alcune prove storiche già praticate in altri rally di prestigio. L'Automobile Club Cagliari, dopo tre anni di nuova gestione, è pronto a dare vita a un evento di grande rilevanza. Naturalmente, tutto ciò è possibile grazie al sostegno della Regione Sardegna, che riconosce l'importanza dell'automobilismo e dell'indotto che genera, sia in ambito sportivo che turistico”. Per tutte le informazioni relative alle attività dell'Automobile Club Cagliari, potete contattare il numero 070.3495374, l'indirizzo e-mail automobileclub@cagliari.aci.it, visitare il sito https://cagliari.aci.it/ oppure la pagina social https://www.facebook.com/accagliari.