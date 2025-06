Sport Divorzio con il ds Bonato. Il Cagliari sulle tracce di Guido Angelozzi, attualmente sotto contratto con il Frosinone

Il Cagliari sta cercando un direttore sportivo all’interno di un’autentica rivoluzione che intanto ha portato all’arrivo di Fabio Pisacane sulla panchina. Come è risaputo, il rapporto con quello che è stato l’ultimo direttore sportivo Nereo Bonato è ai minimi termini, malgrado dichiarazioni di circostanza. Quest’ultimo non è più in sintonia con le scelte societarie, dopo che aveva caldeggiato l’arrivo in Sardegna dell’ex-tecnico del Torino, Paolo Vanoli. A questo punto le strade si dividono ed il Cagliari sta cercando un nuovo specialista per il mercato: ci sono stati contatti nelle ultime ore con Guido Angelozzi: la decisione definitiva spetta al dirigente siciliano, evidentemente apprezzato, che ha un contratto a Frosinone.