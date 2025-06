Nuoto, Salvatore Ciancilla riscrive la storia del delfino sardo: record assoluto nei 100 metri al Trofeo Nicoletti

Prestazione di spessore nazionale, anzi, di portata storica per il nuoto isolano. Salvatore Ciancilla, atleta della Sporter Academy, ha stabilito il nuovo record assoluto sardo nei 100 metri farfalla, categoria Cadetti, con il tempo di 54"52, durante il prestigioso Trofeo Internazionale Nicoletti 2025.

Il crono, registrato con un passaggio ai 50 metri in 25"42 e un ritorno ben gestito in 29"10, non è soltanto il miglior risultato mai nuotato da un sardo nella specialità: vale anche il primato regionale Cadetti, Senior e Assoluto, e la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria. A separare Ciancilla dal tempo limite per i Campionati Italiani Assoluti ci sono appena dieci centesimi.

Il giovane atleta, seguito quotidianamente dallo staff tecnico della Sporter Academy, sotto la guida dell’allenatore Stefano Masala e con la consulenza del prof. Paolo Penso per l’area fisiologica, ha dimostrato padronanza tecnica, tenuta mentale e una strategia di gara matura, frutto di un lavoro metodico e mirato. In una manifestazione altamente competitiva come quella di Riccione, la sua prova si è distinta per lucidità, velocità in partenza e controllo nel secondo tratto, confermando un salto di qualità ormai consolidato.

Il risultato proietta Ciancilla tra i protagonisti emergenti del panorama nazionale e rappresenta un punto di svolta per tutto il movimento natatorio sardo. La sua gara non è stata soltanto una vittoria personale, ma un segnale chiaro che anche dalla Sardegna si può ambire ai vertici della disciplina.

Per Salvatore Ciancilla si tratta di una tappa fondamentale, ma non un punto d’arrivo. Gli obiettivi futuri parlano ormai il linguaggio della grande competizione. E i numeri, in questo caso, gli danno ragione.