Alghero: la Pallacanestro chiama le nate 2007-2008. “E forse, anche tu lo sei e non lo sai ancora”

C’è una palla a spicchi che rimbalza da decenni tra le mura del PalaManchia. Non fa rumore, ma fa strada. È la Pallacanestro Alghero, nata nel 1986, che oggi più che mai cerca nuove leve per continuare a scrivere la propria storia. E lo fa con un invito semplice, diretto, senza fronzoli: “Forse anche tu lo sei, e non lo sai ancora”.

Le destinatarie sono ragazze nate nel 2007 e 2008. L’età in cui si sogna forte e si corre senza calcoli. L’età in cui una passione può diventare scelta. E proprio a loro si rivolge la società algherese, forte dei risultati raccolti in questa stagione: terzo posto regionale in Under 17, primo in Under 15, vice campionesse in Under 13 e in piena corsa per la finale Under 14. Un ruolino di marcia che racconta più di mille parole: qui non si improvvisa, si costruisce.

La proposta è concreta. Due giornate, mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, alle 19:30, al PalaManchia in via Mauro Manca. Non una selezione, ma un’occasione per conoscersi. Un allenamento aperto, con lo staff tecnico pronto ad accogliere chi ha voglia di mettersi in gioco, sudare, imparare. Perché il talento, da solo, non basta. Serve la voglia. Serve la testa.

Il campionato Under 19 regionale attende nuove protagoniste. E la Pallacanestro Alghero, con la serietà di chi lavora da quasi quarant’anni e l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di credere nel basket femminile, tende la mano alle future atlete.

A loro resta solo da rispondere. Magari con una tripla. Magari con un sorriso.