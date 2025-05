Web Project Sottorete: un finale amaro, ma una stagione da incorniciare

La Web Project Sottorete ha chiuso la sua stagione con una partita al cardiopalmo contro il Gs Sardegna, terminata 3-2 per i cagliaritani. Un epilogo che lascia un pizzico di amarezza, ma che non oscura l’eccezionale percorso di una squadra partita senza troppe aspettative e capace di sorprendere tutti, arrivando a giocarsi la finale dei playoff per la promozione in Serie C.

Dopo la sconfitta per 3-1 nell'andata ad Alghero, la squadra si è presentata a Cagliari con la voglia di ribaltare il risultato. E, anche se il sogno si è infranto al tie-break, ciò che rimane è una prestazione di carattere, fatta di grinta e cuore. "È stata una bella partita", racconta l’allenatore Enrico Granese, visibilmente soddisfatto del cammino compiuto dai suoi ragazzi. "Abbiamo avuto i soliti cali di concentrazione tra ricezione e altro, ma tutti i ragazzi hanno dato il massimo".

Granese non nasconde l’orgoglio per quanto costruito in una stagione iniziata con non poche difficoltà: "Abbiamo cominciato con un mese di ritardo e con il cambio dell’allenatore a due settimane dall’inizio del campionato. L’idea iniziale era solo quella di salvarci, e invece siamo arrivati terzi, conquistando i playoff. Non è poco per una squadra che molti non credevano potesse fare tanto".

Il tecnico ha voluto ringraziare Stefano Ogno, presidente della società, per la fiducia e il sostegno incondizionati, così come Antonio Bardini, dirigente accompagnatore e mental coach, sempre al fianco della squadra. Un pensiero speciale è andato anche ai ragazzi, giovani e veterani, che hanno accettato le sue idee, lottando insieme nei momenti difficili, e ai genitori, che hanno riposto fiducia nel lavoro svolto.

La Web Project Sottorete, dunque, chiude una stagione straordinaria, cresciuta partita dopo partita, con lo spirito giusto e la voglia di continuare a migliorare. "Sono soddisfatto, contento, e credo che quest’anno vada bene così", ha concluso Granese.

È un arrivederci, non un addio: lo spirito della squadra è vivo, e la voglia di riscattarsi nella prossima stagione è già forte.