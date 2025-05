Gymnasium Pallavolo Alghero, vittoria in rimonta ad Arcidano: si vola in finale playoff

La Gymnasium Pallavolo Alghero ha conquistato una vittoria fondamentale nella semifinale dei playoff di Serie D femminile, superando la SSD Arcidano per 3-1 in una partita combattuta e ricca di emozioni. Giocate al Palazzetto dello Sport di San Nicolò d’Arcidano, le ragazze algheresi hanno saputo ribaltare un avvio difficile, mostrando carattere e determinazione.

Il match è iniziato in salita per la Gymnasium, che ha dovuto fare i conti con la potenza delle schiacciatrici di zona 4 dell’Arcidano, particolarmente efficaci in alcuni turni di battuta. Il primo set è andato infatti alle padrone di casa (25-22), ma le ragazze guidate da Pasqualino Sotgia non si sono lasciate scoraggiare.

“Abbiamo fatto fatica a contenerle nel primo set, poi ci siamo sistemate e ci siamo scrollate di dosso la tensione. Abbiamo iniziato a toccare i loro attacchi, sporcandoli con il nostro muro”, ha spiegato Sotgia al termine della gara. E la reazione non si è fatta attendere: il secondo set, molto combattuto, ha visto le algheresi imporsi per 25-22, ristabilendo l’equilibrio.

Nel terzo set la partita si è fatta ancora più avvincente. “Abbiamo giocato con una buona varietà in attacco e, nei momenti difficili, siamo rimaste concentrate”, ha aggiunto l’allenatore. Proprio la capacità di reagire e di adattarsi ha fatto la differenza: sotto di 8 punti, le ragazze della Gymnasium hanno trovato la forza per rimontare, chiudendo il set a loro favore per 25-20.

Il quarto parziale è stato una vera e propria battaglia, con continui ribaltamenti di fronte e un pubblico caldo a sostenere la squadra di casa. Ma ancora una volta la Gymnasium ha dimostrato maturità, chiudendo il set decisivo sul 27-25 e conquistando l’accesso alla finale.

Ora l’obiettivo è uno solo: continuare a sognare. “Dobbiamo mantenere la concentrazione per la finale contro la Torres Volley – ha concluso Sotgia – sarà un’altra battaglia e noi non ci tireremo indietro.”

Le ragazze della Gymnasium Pallavolo Alghero sono pronte per un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura. La finale attende.