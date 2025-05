Sottorete Alghero chiude la prima fase in testa e guarda ai playoff: parola all'allenatore Enrico Granese

La Sottorete Alghero ha concluso la prima fase del campionato di Prima Divisione Maschile con una vittoria netta sul campo dello Spring Volley, superando gli avversari per 3-0 (11-25, 15-25, 23-25) e confermandosi in testa alla classifica con 58 punti, distanziando il Pro Volley Olbia di cinque lunghezze. Una prova di forza che certifica la supremazia della formazione algherese, pronta ora a concentrarsi sui playoff per la promozione in Serie D.

La partita, disputata al Palazzetto dello Sport di Osilo, ha visto la Sottorete dominare i primi due set, mostrando una netta superiorità tecnica e tattica. Tuttavia, nel terzo set, un calo di concentrazione ha rischiato di complicare il risultato. Lo conferma lo stesso allenatore Enrico Granese: "Abbiamo vinto 3-0 abbastanza agilmente, unica nota dolente è stato l'ultimo set. Lo abbiamo vinto 25-23, ma con troppi errori di distrazione e disattenzione, dovuti al calo di concentrazione dei ragazzi. In vista dei playoff dobbiamo cambiare atteggiamento perché certi errori contro squadre più forti si pagano. Dovranno essere più attenti e concentrati."

Le parole di coach Granese sono un chiaro monito per la squadra, che dovrà affrontare le fasi finali con la stessa determinazione e precisione mostrata durante la stagione regolare. La Sottorete Alghero ha dimostrato di essere la squadra più solida del girone, ma per ottenere la promozione servirà mantenere alta la concentrazione in ogni punto, senza sottovalutare alcun avversario.

Con una stagione regolare chiusa al primo posto, la squadra algherese parte come favorita per i playoff. Ora tutto è nelle loro mani.