Alghero, le Tigri vincono all’esordio nel campionato Under 12: 13-12 contro Los Amigos Olmedo

Arrivata la prima vittoria stagionale delle Tigri Baseball Alghero, impegnate nell’Open Day del campionato Under 12 Nord Sardegna. Nella sfida inaugurale, giocata in un clima di grande emozione e partecipazione, i piccoli atleti algheresi hanno superato di misura i cugini della Los Amigos Olmedo, con il punteggio di 13 a 12.

Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo inning, con continui capovolgimenti di fronte e momenti di autentica suspense. In campo, tanta grinta e adrenalina, ma anche l’inevitabile emozione per un esordio ufficiale che resterà nella memoria dei giovani protagonisti. Per molti, si è trattato della prima vera esperienza di campionato, vissuta con l’entusiasmo e l’energia che solo lo sport giovanile sa regalare.

Le Tigri torneranno in campo mercoledì 23 aprile alle ore 18, per il secondo incontro di campionato, questa volta contro la Phoenix Sassari. Il match si disputerà nel campo di Maria Pia ad Alghero, dove è atteso un bel pubblico per sostenere la formazione di casa.

La società Tigri Baseball ringrazia sentitamente gli sponsor Floricoltura Dimarco, TCT Bertani e Autotrasporti Demontis, che con il loro contributo sostengono la crescita del progetto sportivo. Un plauso anche agli allenatori Farina e Tapanez, impegnati ogni settimana con passione e competenza nel seguire l’evoluzione tecnica e umana di ogni singolo atleta.

Il campionato è solo all’inizio, ma lo spirito delle Tigri è già ben definito: giocare con cuore, rispetto e voglia di migliorare, onorando ogni partita e ogni avversario.