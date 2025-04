Colpo esterno della Sottorete Alghero: vittoria per 0-3 a Telti contro Pro Volley Olbia e primo posto solitario

Vittoria fondamentale per la Sottorete Alghero, che nel recupero della 15ª giornata del campionato di Prima Divisione Maschile – Girone Unico espugna il campo della Pro Volley Olbia con un netto 0-3, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la vetta della classifica.

La partita, disputata giovedì 17 aprile nella palestra della scuola media di Telti, ha visto i ragazzi algheresi imporsi con parziali combattuti: 22-25, 20-25, 24-26. Tre set intensi, decisi nei dettagli, ma che hanno premiato la maggiore lucidità e compattezza della squadra guidata da coach [nome allenatore se vuoi inserirlo].

Con questa vittoria, la Sottorete sale a 49 punti in 17 partite, staccando proprio la Pro Volley Olbia, che resta ferma a quota 47 dopo 18 gare disputate. Un risultato che assume un peso ancora maggiore alla luce del fatto che i catalani hanno ancora una partita da recuperare, e possono dunque consolidare ulteriormente la propria leadership.

I numeri parlano chiaro: 16 vittorie su 17, con soli 6 set persi in tutta la stagione. La squadra algherese vanta anche una differenza set impressionante (50 vinti e 6 persi) e un quoziente set di 8,33, il migliore del girone. Il successo contro Olbia, ottenuto in trasferta e con una prestazione di grande maturità, testimonia non solo il valore tecnico del gruppo, ma anche la solidità mentale di una formazione che ha ormai assunto il ruolo di favorita per la promozione. La volata finale è lanciata. E la Sottorete Alghero è pronta a difendere la vetta, con la consapevolezza che il destino è nelle proprie mani.