Web Project Sottorete, sconfitta con onore a Olbia. Ora il pensiero è tutto per il match decisivo

Dopo tre vittorie consecutive che avevano rilanciato con forza le ambizioni della Web Project Sottorete nel Girone B di serie D regionale nel pool Promozione maschile, arriva uno stop sul campo della corazzata Time Out Olbia, formazione ancora imbattuta in tutte le fasi del campionato. La sesta gara del pool si chiude con un 3-0 (25-16, 25-20, 25-15) in favore dei padroni di casa, che si confermano primi in classifica a punteggio pieno.

Nonostante il risultato netto, la prova dei ragazzi di coach Enrico Granese è stata tutt’altro che deludente. «Era una partita difficile, che sapevamo essere davvero ostica – commenta il tecnico – perché comunque è la squadra più forte e non per niente sono primi indiscussi. Però la partita è stata ben giocata. Noi abbiamo provato a fare il tutto per tutto, magari qualche errorino di troppo, però diciamo che l'abbiamo giocata al massimo, cercando il risultato migliore».

La rotazione della rosa ha consentito a tutto il gruppo di acquisire minutaggio in vista dell’ultima sfida della fase promozione: «C'è stata una bella rotazione, abbiamo giocato tutti – aggiunge Granese – in modo da poter prepararci alla partita per noi più importante, il ritorno in casa della Centro Commer Terranova».

I numeri dicono che la Web Project Sottorete è attualmente seconda in classifica. L’ultima giornata, con la sfida esterna contro Centro Commer Terranova, sarà decisiva per provare a mantenere la posizione e concludere il torneo nel migliore dei modi.

La sconfitta di Olbia non cancella i progressi tecnici e l’identità di squadra consolidata in queste settimane. Ora testa e cuore all’ultima sfida del pool.