Settimana intensa per la Gymnasium Alghero: tra sconfitte che insegnano e vittorie che danno fiducia

È stata una settimana densa di emozioni e confronti sportivi per la Gymnasium Pallavolo Alghero, con ben cinque gare disputate tra l’8 e il 13 aprile. In campo le ragazze dell’Under 13, della Terza Divisione, della Seconda Divisione e della D Femminile, ognuna con storie diverse ma un filo conduttore comune: crescita e determinazione.

La giovane formazione Under 13, allenata da Veronica Contene, è scesa in campo martedì 8 aprile a Porto Torres contro la prima della classe. Il risultato finale, 3-0 per le padrone di casa (25/15, 25/21, 25/19), racconta di una sconfitta netta ma non priva di spunti per riflettere. L’allenatrice non ha nascosto il dispiacere: Il problema più grande non ha a che fare con la preparazione tecnica, quanto con l’incapacità di reagire all’errore. Abbassiamo le difese e non riusciamo a riscattarci. Sono amareggiata non perché pensavo potessimo vincere ma perché speravo in parziali migliori».

Le ragazze della Terza Divisione, guidate da Enrico Granese, hanno affrontato due gare in pochi giorni. Giovedì 10 aprile la trasferta a Sassari contro il Silvio Pellico si è conclusa con un secco 3-0 per le avversarie (25/17, 25/25, 25/19), mentre sabato 12, in casa contro il Sorso, le algheresi hanno strappato un punto al termine di una battaglia al tie-break (17/25, 25/22, 25/23, 23/25, 6/15).

Un gruppo eterogeneo e ricco di ragazze alla prima esperienza, in cui il risultato è ancora secondario rispetto alla crescita collettiva. «I risultati latitano, ma stanno iniziando a sviluppare un buon gioco – racconta il club – e il mister Enrico Granese è abbastanza soddisfatto. L'obiettivo resta far giocare tutte e dare spazio, anche a chi ha meno esperienza».

La grande soddisfazione della settimana arriva dalla Seconda Divisione, che sabato 12 aprile ha battuto a Pozzomaggiore per 3-0 la capolista Esperia Flowers Pizza (22/25, 17/25, 14/25). «Abbiamo sofferto un po’ nel primo set – spiega l'allenatore Sotgia – poi la partita si è messa sui binari giusti. Rimane un po’ di amaro in bocca perché la squadra poteva fare di più quest’anno, ma tra assenze e assestamenti iniziali non sempre siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale. Ora la quadratura sembra trovata e ci giochiamo tutto ai playoff».

Domenica 13 aprile, ad Alghero vittoria netta (3-0: 25/21, 25/13, 25/22) della formazione di D Femminile contro l’ASD Punto Sassari Volley. Un risultato che assume ancor più valore considerando l’emergenza in corso tra infortuni e ruoli scoperti: «Abbiamo vinto con una formazione inedita – racconta l'allenatore Sotgia – con ragazze fuori ruolo e anche l’esordio di un’Under 16 nel ruolo di opposta. È andata benissimo. Un ottimo risultato che conferma lo spirito di adattamento e la voglia di lottare».

Cinque partite, due vittorie e tre sconfitte che dicono tanto più di quanto sembri. La strada è lunga, ma la Gymnasium c’è, e ogni giorno scrive un pezzo della propria crescita.