L'Amatori Alghero risponde sul campo: 31-17 al Lecco e sogno terzo posto ancora vivo

Alghero – Penultima gara del campionato e penultima apparizione casalinga per l’Amatori Rugby Alghero, che davanti al pubblico di Maria Pia ha superato il Rugby Lecco con il punteggio di 31 a 17. Una vittoria pesante, ottenuta con determinazione e qualità, che rilancia i catalani nella corsa al terzo posto, in attesa della sfida decisiva contro il Noceto tra due settimane, sempre ad Alghero.

La squadra allenata da Marco Anversa ha affrontato il recupero con il giusto piglio sin dai primi minuti, trovando la via della meta al 3° minuto con Spirito. Lo stesso giocatore ha concesso il bis al 16°, portando il punteggio sul 12 a 0 grazie alla trasformazione di Delli Carpini. Al 26° Perello ha firmato la terza marcatura per i padroni di casa, prima della reazione del Lecco con due mete ravvicinate che hanno chiuso il primo tempo sul 17 a 12.

Nella ripresa l’Alghero ha rimesso le cose in chiaro: Perello ha segnato ancora al 4° minuto, imitato poco dopo da Cincotto, entrambi con trasformazioni affidate a un preciso Delli Carpini. Sul 31 a 12 i catalani hanno controllato la gara, concedendo solo una meta finale al Lecco, segnata da Valentini a tempo scaduto.

Con questi cinque punti l’Alghero si porta in piena bagarre per il terzo posto in classifica, che si giocherà nell’ultima giornata proprio contro il Noceto. Appuntamento fissato per sabato 27 aprile alle ore 15, sempre al campo di Maria Pia.

TABELLINO

Alghero, 13 aprile 2025

Amatori Rugby Alghero – Rugby Lecco 31-17

Amatori Rugby Alghero: Delli Carpini, Delrio (39° st Bombagi), Russo, Serra (25° st Marrone) (cap), May (25° st Calabrò), Perello, Armani, Fierro (36° pt Shelqeti), Marcellan (12° st Stefani), Lenoci, Capozzucca (39° pt Tveraga), Canulli, Cincotto, Spirito (4° st Marchetto), Natchebia (30° st Gueye).

A disposizione: Stefani, Marchetto, Gueye, Tveraga, Shelqeti, Calabrò, Marrone, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

Rugby Lecco: Messa (20° st Sala), Riva, Crimella, Rusconi, Castelletti (13° st Alippi), Mauri, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero (12° st Robledo), Valentini, Galli, Shalby (20° st Butskhrikidze), Betchvaia (27° st Vacirca), (20° st Caroni).

A disposizione: Vacirca, Butskhrikidze, Turco, Colombo, Biffi, Sala, Caroni, Alippi.

Allenatore: Sebastian Damiani

Arbitro: Fabio Taggi (RM)

Assistenti: Uccheddu (NU), Dui (NU)

Spettatori: circa 300 – Giornata coperta

Marcatori primo tempo:

3’ meta Spirito n.tr. (5-0), 16’ meta Spirito tr. Delli Carpini (12-0), 26’ meta Perello n.tr. (17-0), 30’ meta Shalby tr. Pellegrino (17-7), 34’ meta Castelletti n.tr. (17-12)

Marcatori secondo tempo:

4’ meta Perello tr. Delli Carpini (24-12), 12’ meta Cincotto tr. Delli Carpini (31-12), 40’ meta Valentini n.tr. (31-17)

Cartellini: 38° st giallo a Delli Carpini

Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 5 – Rugby Lecco 0