Sport Cagliari in casa dei Campioni d’Italia. Nicola: “Faremo la nostra partita”.

Cercasi continuità per proseguire nella ricerca dell’obiettivo primario rappresentato dalla salvezza. Il Cagliari è reduce da una sonante vittoria in casa (Monza) e dal pareggio di Empoli. Sarà magari da modulare la prestazione, un po’ troppo sotto traccia in terra toscana, ma riuscire a portare a casa qualcosa dal Meazza sarebbe corroborante per una volata finale che vede comunque la formazione di Davide Nicola gestire un discreto vantaggio sul terz’ultimo posto. Sei punti che però vanno eventualmente rafforzati, anche provando a ribaltare pronostici all’apparenza sfavorevoli come è quello in casa-Inter. Il mister rossoblù rispetta l’Inter: “Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Non è facile essere competitivi su più fronti. Dovremo fare uno step in avanti per essere competitivi contro una formazione di livello. C’è il desiderio di arrivare a fare una partita di qualità, incontrando una squadra di grande forza. Vogliamo esprimere noi stessi, giocando contro chi ha raggiunto altri traguardi. Ci siamo allenati per questo, con equilibrio e convinzione in quelli che sono i nostri mezzi”. Quindi sulla conquista della Coppa Italia da parte della formazione Primavera: “Mi ero già sentito con Fabio Pisacane. Faccio i complimenti a tutta la squadra, tanti di loro si allenano anche con noi e ci vediamo spesso”. Nicola parla anche dei diffidati: “Adesso non si fanno calcoli, siamo solo alla 32a giornata”. Poi i singoli: “Prati in settimana ha avuto la febbre, non si è allenato per due giorni. Lo porto con tutta la squadra perchè tutti possono essere utili alla causa in una gara come quella che andiamo ad affrontare. Coman ha sicuro talento, si aggregato a noi grazie ad una bella iniziativa da parte del direttore. Sicuramente il suo inserimento è stato rallentato dall’infortunio che ha avuto”. Sulla formazione tutto top secret. Nicola potrebbe utilizzare la formula con i tre in difesa oppure con quattro in linea arretrata inserendo Zappa dal primo minuto sulla corsia di destra. A centrocampo, se Prati si è totalmente ripreso dall’influenza sarà lui il regista.