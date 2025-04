Alghero Kombat 2025: adrenalina e colpi veri al Mariotti

L’attesa è finita. Alghero Kombat 2025 – Spring Edition è pronto a esplodere sul ring della palestra Mariotti con due giornate all’insegna del combattimento puro. Il grande appuntamento federale, inserito nel circuito nazionale Federkombat, promette spettacolo, tecnica e sudore tra corde e tatami.

Sabato 12 aprile si parte con il programma clou: dalle 18:00 (ingresso del pubblico dalle 17:30) prenderanno il via i match a contatto pieno. Le discipline? Kickboxing, Muay Thai e Low Kick. Sul ring si alterneranno alcuni dei migliori agonisti del panorama regionale e nazionale.

Aprono le danze Luca Manchia del Fight Club 2001 contro Gabriele De Candia dell’Accademia Moros, seguiti da Luca Esposito (Fight Club 2001) contro Simone Cadoni (Golden Rule). A seguire uno dei match più attesi: Fallou Fall, punta di diamante della Kickboxing Bergamo, contro Marco Mainas della Palaistike.

E poi ancora: Arru (Koros Kombat) vs Zeddita (Golden Rule), Corazza (Blue Tribune) contro Agostinho Dos Santos, Atzeni (Blue Tribune) vs Fanari (Golden Rule), fino al gran finale con il beniamino di casa Stefano Sanna di Kickboxing Alghero, che affronterà Michele Palla (Palaistike) in un duello che promette scintille.

Per i ticket: prenotazione via WhatsApp al numero 379 2628819, segreteria palestra Mariotti.

Domenica 13 aprile, invece, spazio alla generazione futura del fighting. Oltre 150 giovani atleti delle categorie junior e junior kids saliranno sul ring in incontri a contatto leggero in puro stile Muay Thai. La palestra Mariotti si trasformerà in un’arena con tatami e ring dedicati, pronta ad accogliere il futuro delle arti marziali.

Alghero Kombat 2025 è pronto. Due giorni, due anime: spettacolo, tecnica e passione. Senza compromessi.