Serie D, la Gymnasium Alghero espugna Nuoro: 3-0 all’Asp e terzo posto in classifica

Vittoria pesante in Serie D femminile per la Gymnasium Pallavolo Alghero, che nella 20ª giornata del girone C di serie D regionale espugna il campo dell’Asp Nuoro con un netto 3-0 (25-13, 26-24, 25-23) e aggancia l’Orion Sassari al terzo posto in classifica a quota 44 punti, a due giornate dalla fine della regular season.

Un successo arrivato in piena emergenza, come racconta l’allenatore Pasqualino Sotgia: «Siamo molto contenti per questo risultato perché la squadra aveva una grossa difficoltà per via di tre infortuni che abbiamo avuto su tre titolari. Una ha giocato con una vistosa fasciatura e due non hanno potuto giocare. A queste si è aggiunta anche un'assenza per motivi scolastici. Quindi abbiamo affrontato la gara con una titolare rattoppata, una assente e un'altra ferma per infortunio».

Nonostante le defezioni, le ragazze hanno risposto con grinta e spirito di sacrificio: «Abbiamo fatto alcuni cambi di ruolo importanti: ho messo una centrale a fare l’opposta, il primo libero a fare l’attaccante di posto 4 e il secondo libero ha coperto il ruolo di primo libero. Con due atlete fuori ruolo e una in difficoltà fisica, siamo riusciti comunque a tenere alto il livello. Forse proprio questo handicap ci ha aiutato a mantenere la concentrazione per tutta la gara».

Il risultato parla chiaro: 13-25, 24-26 e 23-25. Una prestazione solida contro un avversario che non ha mai mollato, soprattutto nel secondo e terzo set, ma che ha dovuto cedere all’organizzazione tattica e alla determinazione delle algheresi. Ora testa alla penultima giornata, domenica 13 aprile ad Alghero, dove la Gymnasium ospiterà l’Asd Punto Sassari Volley. I playoff sono vicini, e le ragazze di Sotgia vogliono arrivarci nella miglior forma possibile.