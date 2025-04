Giovanili Gymnasium: tre vittorie su tre e accesso ai play-off per la under

Fine settimana trionfale per la Gymnasium Volley Alghero, che porta a casa tre vittorie nette tra le sue squadre giovanili. A cominciare dalla Terza Divisione Under, allenata da Pasqualino Sotgia, che chiude la regular season con due affermazioni consecutive per 3-0.

Sabato 5 aprile alla palestra delle scuole medie “Maria Carta” di Alghero, le ragazze della Gymnasium Alghero Rossa hanno superato con autorevolezza la Silvio Pellico 3P 3divf C, con i parziali di 25-11, 25-15, 25-14. Il giorno dopo, domenica 6 aprile, è arrivato il bis in trasferta contro la Torres Volley Sassari, travolta con un secco 0-3 (parziali 4-25, 8-25, 11-25). Con questi due successi la Gymnasium Rossa chiude al secondo posto in classifica e si qualifica ai play-off.

Soddisfatto il tecnico Sotgia: «Abbiamo vinto entrambe le partite abbastanza agevolmente. Le ragazze hanno dimostrato grande concentrazione e maturità. Ora ci aspetta una nuova sfida nei play-off, e ci arriviamo con entusiasmo».

Successo importante anche per la Terza Divisione Open, allenata da Enrico Granese, che giovedì 3 aprile a Thiesi ha superato in trasferta l’A.S.D. Sporting Thiesi con un netto 0-3 (parziali 20-25, 22-25, 10-25). Una vittoria che rompe una lunga serie negativa e restituisce morale e fiducia al gruppo.

«Era da tanto che aspettavamo un risultato del genere – ha commentato Granese – le ragazze hanno giocato una bella partita e sono state premiate».

Tre vittorie su tre campi diversi. La Gymnasium Alghero dimostra che il lavoro sul settore giovanile continua a dare i suoi frutti.