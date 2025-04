EXTRATIME MR SIMON. Tra Empoli e Cagliari vincono le difese. Termina a reti bianche lo scontro salvezza

Lo scontro salvezza tra Empoli e Cagliari, valido per la 31ª giornata di Serie A, si chiude senza vincitori né vinti. Finisce 0-0 al “Carlo Castellani”, in una partita tesa, bloccata, dominata dalla paura di perdere più che dalla volontà di vincere.

La tensione si percepisce sin dai primi minuti. Entrambe le squadre giocano contratte, con l’obiettivo prioritario di non concedere spazi. Il primo tempo è povero di emozioni: l’unico vero sussulto lo regala Piccoli intorno alla mezz’ora, ma la sua conclusione è debole e non impensierisce Vàsquez.

Nella ripresa i tentativi arrivano da palla inattiva. Ci prova Viola con una punizione che finisce sull’esterno della rete. L’occasione più clamorosa è però per l’Empoli: al 64’ Esposito si presenta da ottima posizione, ma trova la pronta risposta di Caprile, tra i migliori in campo per i rossoblù. Da lì in poi, il match si spegne lentamente, senza ulteriori emozioni fino al triplice fischio finale.

Per il Cagliari è un punto prezioso, che porta i rossoblù a quota 30, a +7 dalla zona retrocessione, in attesa degli altri risultati. La difesa tiene, attenta e ordinata, e consente alla squadra di Davide Nicola di muovere ancora la classifica in un finale di stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza.

L’Empoli invece continua il suo digiuno di vittorie, che dura ormai da 17 giornate. Un dato allarmante, che rischia di compromettere definitivamente la corsa salvezza.

Per il Cagliari ora l’ostacolo si chiama Inter: sabato prossimo a San Siro, contro la capolista, servirà una prestazione ben oltre il compitino. Ma se la solidità difensiva mostrata a Empoli dovesse confermarsi, l’impresa non sarebbe impossibile.