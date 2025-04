Sport Per il Cagliari punto importante ad Empoli. Il terz’ultimo posto rimane a sei punti

?Il risultato, anche preventivabile, premia il Cagliari che con lo 0-0 di Empoli raggiunge quota 30 e avvicina sempre più l’obiettivo salvezza. La squadra toscana di Roberto D’Aversa esce tra i fischi del suo pubblico in una domenica in cui doveva approfittare del pareggio interno del Lecce. E invece non ha avuto la forza e la cattiveria per avere ragione di un Cagliari arrivato in Toscana deciso a prendersi il punto. Ha giocato solo ed esclusivamente per l’obiettivo e alla fine lo ha raggiunto tenendo a distanza di sei punti il terzultimo posto. Meglio non perdere, dirà D’Aversa che deve giocarsi parecchi scontri diretti da qui alla fine e a Pasqua riceverà il Venezia. Il Lecce dista un solo punto, ma servono colpi da tre punti e gol per restare in serie A. Come gioco, rispetto alla gara di Como i toscani hanno fatto un passetto indietro. Contro una squadra che non ha praticamente attaccato. La polemica della settimana che ha coinvolto i tifosi del Cagliari (quelli residenti in Sardegna), prima esclusi dalla trasferta dalla Prefettura di Firenze, poi riammessi grazie al ricorso al TAR, ha accesso ancora di più la sfida che prima del via rende un minimo più sereno l’animo dell’Empoli perché il Lecce non è riuscito a battere il Venezia. Sono alla fine un migliaio i sardi che hanno raggiunto la Castellani Computer Gross Arena di Empoli. In una giornata estiva, calda, scendono in campo le squadre con gli schieramenti annunciati. Unico concreto ballottaggio nella difesa del Cagliari dove Palomino becca un altro gettone da titolare e Zappa parte in panchina. La prima occasione ce l’ha l’Empoli dopo 6 minuti quando Palomino buca e viene sorpreso da Cacace che può andare solo in porta, ma sceglie, sbagliando, un passaggio al centro. Al 20’ Henderson, molto attivo, ci prova da fuori, ma il tiro è deviato in angolo. Il Cagliari controlla con esperienza dietro e poi ha Adopo, il migliore, che è dappertutto e va a chiudere su tutte le linee di passaggio. Al 27’ difende una buona palla ma egoisticamente tira, facile per Vasquez. Al 38’ Piccoli cade a terra in un contrasto con Henderson, si teme per la caviglia, Pavoletti va a scaldarsi, ma l’attaccante bergamasco si rimette in piedi. L’ultimo brivido è dato da un gran filtrante di Esposito per Cacace, ma la difesa del Cagliari con un superbo Mina come sempre chiude. E si chiude il primo tempo, non bello. Ma l’Empoli non ha avuto il piglio di chi vuole la vittoria a tutti i costi, il Cagliari ha chiuso bene, giocato per il pari e cercato Luvumbo che, però, non è mai riuscito a superare l’attento Goglichidze. La ripresa comincia senza cambi, ma con l’Empoli più deciso anche se Viola su punizione va vicino all’incrocio dei pali. L’Empoli aumenta la pressione alta. Al 5’ giallo per Luperto che così va in diffida. Al 9’ Sambia velocissimo si invola in area, ma salva il solito onnipresente Adopo. Nicola ricorre agli uomini della panchina: fuori Luvumbo, malino e Viola, dentro Coman e Gaetano per una staffetta ormai fissa. Al 16’ giallo anche per Palomino che deve fermare lo scatenato Esposito. Punizione che Sambia manda fuori di poco, poi lo stesso Sambia manda in area le punte con un filtrante e Caprile è bravo di piede su Cacace. Prima sostituzione al 20’ anche per D’Aversa: Ebuehi per Sambia. Ma pochi minuti dopo si arrende anche Koaume che non ce la fa ed entra Colombo. Continuano i cambi. Dentro Zappa, Pavoletti, Deiola, Solbakken. Ma succede ben poco. Se non i cartellini gialli per Pavoletti e Augello e i fischi finali per i giocatori dell’Empoli invitati dai tifosi a tirar fuori gli attributi. Mentre i rossoblù vanno a regalare le maglie a chi ha preso due navi in poche ore per arrivare fino ad Empoli.