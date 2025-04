Web Project Sottorete riscatta l'andata: 3-0 secco sul Sennori e secondo posto riaperto

Prova di carattere e maturità per la Web Project Sottorete, che nella quarta giornata del pool promozione si impone per 3-0 sullo Spring Sennori nella palestra delle Scuole Medie Maria Carta domenica 6 aprile. Una vittoria netta (26/24, 25/16, 29/27) che vale l’aggancio al secondo posto e soprattutto una rivincita piena dopo il 3-0 subito all’andata nella trasferta di Casaloro.

Partita combattuta e nervosa, con primo e terzo set risolti ai vantaggi e condizionati da diversi errori da entrambe le parti. Il secondo, invece, ha visto gli algheresi dominare sin dall’inizio, grazie a un parziale di 10-1 che ha chiuso ogni discorso.

«È stata la partita più importante» – ha commentato Enrico Granese – «ci siamo riscattati contro la Spring. Questa volta siamo stati noi a vincere con un netto 3-0, in una gara difficile ma ben giocata. È stata una prova di maturità da parte nostra, una rivalsa per quella partita iniziale dove non avevamo proprio giocato. Abbiamo dimostrato che non siamo una squadra da sottovalutare. Se siamo entrati nei playoff, un motivo c’è. Ora dobbiamo giocarci al massimo le prossime due gare per puntare al secondo posto».

Dopo le due vittorie contro Centro Commerciale Terranova e Spring Sennori, il cammino degli algheresi nel pool promozione si completerà con due sfide decisive: l’ostica trasferta contro la capolista imbattuta Time Out Olbia, e il confronto casalingo contro il Terranova, utile a determinare il piazzamento finale nella griglia playoff.