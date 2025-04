Serie A, giornata 31: intrecci, statistiche e pronostici. La lettura tattica di Mr Simon

Con 24 punti ancora da assegnare e nessuna certezza matematica né in testa né in coda alla classifica, la Serie A entra nel vivo. La 31ª giornata si preannuncia densa di intrecci decisivi per Europa e salvezza, e le analisi di Mr Simon, tra numeri, precedenti e considerazioni tattiche, offrono spunti interessanti anche per chi guarda al weekend con l’occhio del pronosticatore.

Milan–Fiorentina: la statistica chiama San Siro

Sabato 5 aprile alle 20.45, il Milan riceve la Fiorentina al termine di una settimana che ha visto i rossoneri impegnati nel derby di Coppa Italia. I precedenti raccontano di un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra le due, e di un Meazza storicamente favorevole al Diavolo: quattro vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe contro i viola. I toscani, però, in classifica precedono la squadra di Pioli.

Mr Simon vede un match aperto: segno 12. Il risultato consigliato: 2-1.

Atalanta–Lazio: equilibrio e gol

Domenica 6 aprile alle 18.00 a Bergamo va in scena una sfida da Europa. Le due squadre arrivano con numeri simili e un bilancio recente che recita tre vittorie a testa e tre pareggi nelle ultime nove sfide dirette. A impressionare sono soprattutto i gol: 41 reti complessive nelle ultime 11 sfide, una media di 3.7 a partita.

L’ipotesi più prudente è il segno 1X, ma Mr Simon suggerisce un pareggio spettacolare: 2-2.

Roma–Juventus: l’Olimpico non è terra di conquista

Chiude il weekend il big match dell’Olimpico, domenica alle 20.45. La Roma ospita una Juventus che fatica a ritrovarsi, mentre i giallorossi, da settimane, vivono un buon momento. Gli ultimi dieci precedenti a Roma parlano chiaro: quattro vittorie per i padroni di casa, quattro pareggi, due sconfitte. Le ultime due sfide, entrambe chiuse sull’1-1.

Anche qui Mr Simon non si sbilancia: segno 1X. Il risultato previsto è lo stesso delle ultime due edizioni: 1-1.

Il consiglio finale?

Analizzare i dati è importante, ma ricordare di giocare sempre con responsabilità lo è ancora di più. Come ogni settimana, Gazzetta Sarda segue il campionato anche da questa angolatura, con l’occhio clinico di chi ama il calcio, non solo le quote.