Il Cagliari sotto la lente d’ingrandimento: salvezza o sopravvivenza?

Il rosso e il blu, mescolati, fanno il viola. Ma di magia, quest’anno, nel Cagliari se n’è vista poca. Non è questione di fantasisti, piuttosto di fondamenta. E allora si parte dal basso, come direbbe chi conosce il pallone.

In questa stagione, i rossoblù hanno cambiato tre portieri. Una girandola da grande club europeo, come il PSG, che però di estremi difensori ne ha sette in rosa. A Cagliari, invece, il turnover tra i pali è il simbolo di una continua instabilità. Un copione che si ripete da oltre un decennio: la squadra non si affaccia mai nella parte sinistra della classifica. La zona di comfort è diventata un'abitudine. Ma non offre garanzie.

Il mercato di gennaio, anche questa volta, ha portato qualche aggiustamento. Spiccioli. Ma l’attacco rimane uno dei peggiori della storia recente del club. Un reparto avanzato che, più che fare paura agli avversari, sembra generare rassegnazione nei tifosi. Le partite si affrontano sempre sul filo del rasoio, e ogni domenica è una cicatrice nuova da leccarsi.

“Che progetto è la salvezza?”, si chiede qualcuno. È una domanda legittima. Perché la salvezza, a ben vedere, non è un progetto. È una scusa. Un modo per non analizzare gli errori, per non crescere, per coprire con frasi fatte la realtà di una stagione mediocre. Il pressapochismo, quando la permanenza in Serie A diventa l’unico obiettivo, diventa cultura.

Oggi la salvezza è a portata di mano. Ma per quanto visto finora, non sarebbe meritata. Tuttavia, il popolo sardo merita una squadra in Serie A. Perché l’appartenenza va oltre i punti in classifica.

Quando si sente dire che “la salvezza equivale a uno scudetto”, si annuisce. Ma è una bugia. Nessuno sogna di lottare per non retrocedere. Nessuno aspira a restare fermo mentre gli altri corrono. Serve un cambio di rotta. Perché la Serie A non è un rifugio: è un traguardo da difendere con orgoglio, non con le scuse.