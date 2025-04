Alghero: la Gymnasium batte la Gioins 3-0 e si conferma tra le prime quattro

Vittoria netta della Gymnasium Pallavolo Alghero nella diciannovesima giornata del campionato di Serie D femminile – Girone C. Alla palestra delle scuole medie Maria Carta di via Malta le algheresi hanno superato per 3-0 la PGS Gioins Sassari con i parziali di 25-18, 25-20, 25-20. Una prova di sostanza che consolida il quarto posto in classifica con 41 punti, a tre giornate dal termine della stagione regolare.

Il tecnico Pasqualino Sotgia, al termine del match, ha commentato con lucidità i momenti chiave della gara: “Ci sono stati due passaggi difficili che la squadra ha saputo affrontare con carattere. Nel secondo set una ricezione incerta ci ha complicato la fase di costruzione, ma la giocatrice coinvolta ha reagito molto bene, con ottimi turni di battuta e grande precisione in difesa. Nel terzo set, invece, abbiamo avuto un calo di concentrazione che ha permesso alle avversarie una rimonta di cinque punti su un turno di battuta piuttosto semplice”.

Nonostante queste difficoltà, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti. “Stiamo crescendo nella distribuzione del gioco e nella varietà degli attacchi – ha aggiunto Sotgia – elementi fondamentali per affrontare al meglio le ultime tre partite e arrivare pronte ai playoff”.

Con 14 vittorie su 19 incontri, la Gymnasium resta saldamente in zona playoff. La classifica vede in vetta la Zurich Nuoro PVN a quota 54 punti (18 vittorie su 18), seguita da Torres Volley e Orion Sassari appaiate a 43. Proprio queste ultime due sono ora a una sola e due lunghezze di distanza, rendendo le ultime giornate decisive per la griglia finale.