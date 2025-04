Brilla la Kickboxing Alghero: Zeno Sale conquista l’oro a Uta e la città si prepara all’Alghero Kombat 2025

C’è chi ci mette anni per arrivare sul podio, e chi in tre mesi brucia le tappe e conquista l’oro. È il caso di Zeno Sale, giovane promessa della Kickboxing Alghero, che ha dominato nella categoria Kick Light 57 kg al Fight Contest andato in scena nel palasport di Uta, nell’ambito del circuito nazionale ufficiale Federkombat.

Un risultato che ha lasciato il segno, non solo per il valore tecnico dell’impresa, ma per la rapidità della sua crescita: Sale ha iniziato a praticare la disciplina appena tre mesi fa. Eppure, sul ring ha mostrato grinta, lucidità e talento da veterano, guadagnandosi l’ammirazione di pubblico e tecnici. Un trionfo che consolida la sua posizione come uno dei nomi più promettenti della kickboxing catalana.

Ma la Kickboxing Alghero non si ferma e rilancia. È già iniziato il conto alla rovescia per Alghero Kombat 2025 - Spring Edition, in programma il 12 e 13 aprile nella palestra comunale di via Zirra, a Santa Maria La Palma. Due giornate all’insegna dello spettacolo e dell’agonismo: il sabato sarà dedicato agli incontri di kickboxing a contatto pieno, con i migliori fighter sardi (e non solo) pronti a infiammare il ring, mentre la domenica sarà riservata alle competizioni di Muay Thai Light, aperte a bambini, cadetti e master.

Un evento che punta a promuovere la cultura sportiva del combattimento, offrendo un palco di qualità agli atleti emergenti e al tempo stesso un’occasione unica per il pubblico di vivere da vicino la passione per queste discipline.

Con Zeno Sale a fare da simbolo della nuova generazione, Alghero si conferma fucina di talenti e capitale della kickboxing isolana.