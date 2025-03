Volley 2DF: la Gymnasium Alghero cade a Sennori e spreca un’occasione d’oro per avvicinarsi alla vetta

Brusco stop per la Pallavolo Gymnasium Alghero nella sedicesima giornata del campionato di Seconda Divisione Femminile. Domenica mattina, nel match giocato al Palazzetto comunale di via Massarenti, la formazione algherese è stata sconfitta 3-0 dalla Spring Sennori con i parziali di 25-20, 25-23, 25-22, al termine di una gara combattuta, ma contraddistinta da troppi errori e nervosismo.

Una sconfitta che brucia, come ha spiegato con onestà l’allenatore Pasqualino Sotgia: «È stata una partita a dir poco abbordabile. È vero che avevamo un’assenza importante, mancava la capitana, però nonostante questo si doveva vincere. Invece purtroppo abbiamo avuto poca pazienza nel chiudere i punti, le ragazze si sono innervosite e hanno giocato una brutta partita, poco precise e poco pazienti soprattutto».

Il rammarico è doppio, perché con una vittoria la Gymnasium avrebbe potuto accorciare significativamente sulla vetta della classifica, approfittando dello scontro diretto ancora da disputare. «Abbiamo perso veramente un’occasione ghiotta per avvicinarci alla vetta – prosegue Sotgia –. Adesso purtroppo la prima è a cinque punti di distanza. Anche pareggiando il numero di partite e vincendo lo scontro diretto, rimarremmo comunque sotto di due. Speriamo non ci siano contraccolpi psicologici».

La classifica aggiornata vede ora la Gymnasium al quarto posto con 29 punti, a -7 dall’Esperia Flowers Pizza, ma con una gara in meno. La corsa resta aperta, ma le margini d’errore sono finiti. Le ragazze di Alghero sono attese da un finale di stagione in cui serviranno carattere, lucidità e determinazione per rimanere agganciate al treno di testa.