Don Bosco Cup 2025: il minibasket PGS riparte tra sport, vita e speranza

Sta per prendere il via l’edizione 2025 della Don Bosco Cup, il tradizionale appuntamento promosso dal settore minibasket e propaganda della PGS Sardegna, che unisce il gioco alla formazione, lo sport alla speranza. Un messaggio forte racchiuso nel motto che accompagna la manifestazione: “Allenarci alla speranza ci permette di unire lo sport alla vita”. Tre appuntamenti, due categorie – Minibasket (nati 2014-2015-2016) e Propaganda (nati 2011-2012-2013) – e tante società coinvolte da tutta la Sardegna per una festa dello sport e dei valori condivisi. I bambini e le bambine si affronteranno con spirito di squadra e passione, nelle formule 3 contro 3 sprint, 4 contro 4 e 5 contro 5 a seconda della categoria.

Il calendario degli appuntamenti

Domenica 6 aprile 2025 – dalle 9.00 alle 13.00

Flumini Quartu Sant’Elena (CA) – Tensostruttura via Barone

Squadra ospitante: Gabbiano

Categorie Minibasket – Società: Audax, Gabbiano, Astro Verdi, San Salvatore Neri

Monserrato (CA) – Cupola Geodetica, via Capo Comino

Squadra ospitante: Condor

Categorie Minibasket – Società: Astro Bianchi, San Salvatore Gialli, San Paolo, Condor

Sabato 3 maggio 2025 – dalle 16.30 alle 20.00

Cagliari – PalaCep, via Talete

Squadra ospitante: Astro

Categorie Minibasket – Formula 4 contro 4

Domenica 11 maggio 2025 – dalle 9.00 alle 13.00

Villasimius – Palestra via Da Vinci, piazza Margherita Hack

Squadra ospitante: Villasimius

Categorie Propaganda – Società: Astro Bianchi, San Salvatore Neri, San Salvatore Gialli, Villasimius, Astro Verdi

Formula 5 contro 5

Domenica 25 maggio 2025 – dalle 9.00 alle 13.00

Frutti d’Oro Capoterra (CA) – Oratorio Chiesa Madre – via al Mare

Squadra ospitante: Audax

Categorie Minibasket – Formula 4 contro 4

Domenica 18 maggio 2025 – dalle 9.00 alle 13.00

Cagliari – PalaCep, via Talete

Squadra ospitante: Astro

Categorie Propaganda – Formula 5 contro 5

La Don Bosco Cup è sia una manifestazione sportiva anche un’esperienza educativa. Coordinata a livello regionale con il coinvolgimento della Commissione tecnica PGS Sardegna, e condivisa anche con la direttrice tecnica nazionale Laura Lodi, la rassegna rappresenta un punto di riferimento per il minibasket educativo in Sardegna. Partecipano con entusiasmo numerose realtà del territorio: Gabbiano, Condor, Astro, Villasimius, Audax, San Paolo, San Salvatore, con gruppi di bambini e bambine pronti a vivere giornate all’insegna del divertimento, della socialità e del gioco pulito.