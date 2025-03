Alguerunners protagonista alla prima edizione della "Corri Bancali": podio per Tonino Raciti

Si è conclusa con successo la prima edizione della “Corri Bancali”, andata in scena a Sassari con la partecipazione di oltre duecento atleti. Un tracciato di 7,8 km disegnato all’interno della borgata sassarese, tra entusiasmo del pubblico e una sana competizione agonistica.

La manifestazione, organizzata dalle associazioni Run Fast e Trail Road Runner, ha regalato spettacolo e ottimi tempi. Nella gara femminile a imporsi è stata Alice Capone, seguita da Giorgia Pieraccini e Annalisa Gaspa. Sul podio maschile, Tiziano Melia ha tagliato per primo il traguardo, davanti a Christian Concas e Luca Petretto.

Presente alla competizione anche una delegazione della Alguerunners A.S.D., società algherese in continua crescita e protagonista ormai fissa delle gare regionali. Al via, per i colori giallorossi, Michela Pensè, Roberto Uda, Carlo Macciocu, Francesco Priamo e Tonino Raciti. Proprio quest’ultimo ha centrato il risultato di giornata, conquistando il primo posto nella propria categoria, confermando l’ottimo stato di forma già dimostrato recentemente ad Oristano.

Per la Alguerunners si tratta dell’ennesima conferma di un percorso fatto di dedizione e miglioramenti costanti. La squadra algherese continua infatti a crescere non solo nei numeri, ma anche sotto il profilo tecnico e organizzativo, mostrando competitività e spirito di squadra in ogni appuntamento.

La stagione prosegue ora con nuovi obiettivi: i prossimi impegni vedranno gli atleti giallorossi impegnati nelle tappe di Oristano, Chia e Olbia, per consolidare quanto di buono costruito finora e continuare a portare in alto il nome di Alghero nelle competizioni podistiche isolane.