Il Cancello Alghero festeggia la promozione in Serie C2: è trionfo dopo cinque anni di crescita

Sabato 29 marzo resterà nella storia del tennistavolo algherese. L’ASD Il Cancello Alghero ha compiuto l’impresa: con una netta vittoria per 5-1 contro il Santa Tecla Nulvi, nella sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie D1, la squadra ha conquistato il primo posto matematico nel girone, centrando la promozione in Serie C2, il massimo livello regionale.

Dopo cinque stagioni di lavoro, sacrifici e determinazione, la società algherese torna sul gradino più alto, dimostrando sul campo la qualità di un gruppo compatto, motivato e ben guidato. La partita decisiva è stata dominata, con i punti firmati da Marco Tiloca, Carmine Niolu (autore di due vittorie) e Marco Cassitta. Da segnalare anche l’incontro combattutissimo di Fabio Costantino, terminato solo al quinto set. Il successo del Cancello Alghero è il frutto di un percorso condiviso, fatto di passione e spirito di squadra. Il roster protagonista della promozione è composto da:

Górski Semek

Marco Cassitta

Carmine Niolu

Marco Tiloca

Christian Mulas

Emilio Albero

Fabio Costantino

Un applauso va anche allo staff tecnico, guidato da Salvatore Calaresu e Riccardo Moni, che con competenza e dedizione hanno plasmato un gruppo vincente.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Marco Tiloca, che ha voluto sottolineare non solo il risultato sportivo, ma anche la crescita del movimento:

“Questa vittoria rappresenta non solo un grande risultato sportivo, ma anche la crescita della nostra società. Il numero di tesserati è aumentato notevolmente sia nel settore giovanile che tra gli atleti Master. Vogliamo continuare a far crescere il tennistavolo ad Alghero, coinvolgendo sempre più ragazzi in questo bellissimo sport, perché il tennistavolo non è solo competizione, ma anche socialità, formazione e passione.”

Il successo in campionato si affianca al ruolo sempre più centrale che l’ASD Il Cancello Alghero sta ricoprendo nell’organizzazione di eventi di rilievo. Dopo il torneo regionale, la città si prepara ad accogliere, dal 9 all’11 maggio, il prestigioso “10th Sardinian Veteran Open”, che porterà ad Alghero atleti da tutta Europa, rafforzando il legame tra sport, territorio e turismo.

La stagione appena conclusa rappresenta solo una tappa. Il Cancello guarda già al futuro, con l’ambizione di consolidare i successi ottenuti e continuare a far crescere il tennistavolo ad Alghero. E dopo una promozione conquistata con merito, il messaggio è chiaro: il bello, forse, deve ancora venire.