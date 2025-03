Cagliari travolgente alla Unipol Domus: 3-0 al Monza e salvezza sempre più vicina

Il Cagliari torna a vincere dopo cinque giornate e lo fa nel momento più delicato, travolgendo il Monza con un secco 3-0 che vale oro nella corsa salvezza. Tre punti pesanti, quelli conquistati alla Unipol Domus, che proiettano i rossoblù a +6 sull’Empoli terzultimo e a +4 sul Lecce, con lo scontro diretto in casa dei toscani all’orizzonte.

La squadra di Davide Nicola ha costruito la vittoria nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni. Il Monza, pur in una situazione di classifica drammatica, ha tenuto il campo con ordine nella prima frazione, affidandosi alla qualità di Akpa Akpro e alla gestione ragionata dei ritmi. Il Cagliari, dal canto suo, ha mantenuto la calma, come richiesto dal suo tecnico alla vigilia, cercando la giocata giusta senza forzature.

Dopo un colpo di testa impreciso di Viola al 7’, la partita si è trascinata su binari prudenti fino all’intervallo. Nella ripresa, però, l’inerzia cambia: la palla arriva ad Augello sull’out sinistro, il suo cross preciso trova ancora Viola, che stavolta inzucca con tempismo e precisione per l’1-0.

Il Monza prova a reagire con una girandola di cambi, ma la manovra resta sterile. Keita e Dany Mota non trovano mai il guizzo giusto, e l’unico vero brivido per Caprile arriva nel finale, quando Ganvoula lo supera ma si allarga troppo, permettendo a Mina di recuperare.

Nel frattempo, il Cagliari trova il raddoppio: punizione dal limite, finta di Mina, sul pallone va Gaetano che calcia splendidamente sotto l’incrocio, alla destra di Turati. Una perla che chiude virtualmente la partita e consacra il momento del giovane trequartista, sempre più determinante.

Nel recupero arriva anche la meritata gioia personale per Luvumbo, lanciato in contropiede proprio da Gaetano. Il classe 2002, spesso frenato dagli infortuni in questa stagione, firma il 3-0 che sigilla una prestazione solida e matura della formazione rossoblù.

Il punteggio è forse eccessivamente severo per un Monza generoso ma inconsistente, che ora vede la Serie B sempre più vicina: la distanza dalla salvezza è in doppia cifra e il tempo a disposizione sempre più scarso.

Per il Cagliari, invece, la salvezza non è più un miraggio. La sfida del prossimo turno contro l’Empoli assume ora i contorni di un possibile spartiacque: con questo spirito, nulla è precluso.