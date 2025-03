Alguerunners protagonisti alla “Cheremule Corre”: Pensè prima di categoria, Uda quinto

Domenica di corsa e soddisfazioni per gli Alguerunners, protagonisti alla seconda edizione della “Cheremule Corre”, gara podistica organizzata nel piccolo centro del Meilogu dall’associazione Trail & Road Runners, con il patrocinio del Comune.

Il percorso, disegnato all’interno del centro abitato, prevedeva quattro giri da 2 chilometri, per un totale di circa 8 chilometri. Al via un centinaio di atleti provenienti da tutta l’isola, in una cornice semplice ma carica di energia sportiva e spirito di comunità.

Per i colori giallorossi dell’associazione algherese, sono scesi in gara Michela Pensè e Roberto Uda, che hanno portato a termine la prova con ottimi riscontri: Pensè ha chiuso prima di categoria, mentre Uda si è piazzato quinto, confermando l’ottimo stato di forma del team.

Oltre alla performance, la giornata è stata anche un momento di incontro e socialità. «Un’altra domenica all’insegna dello sport, della salute e del benessere, con lo spirito di gruppo che ci contraddistingue», fanno sapere dalla società.

Ancora una volta, gli Alguerunners ribadiscono la loro presenza costante nelle competizioni isolane, unendo prestazioni sportive e promozione di uno stile di vita attivo.