Sport Antonello Muroni: “Tante soddisfazioni da parte dei nostri giovani. La Pallacanestro Alghero continua a crescere”

Una realtà che va consolidandosi. La Pallacanestro Alghero prosegue nella sua ascesa. Un crescendo rossiniano che ruota attorno ad Antonello Muroni, vero “deus ex-machina” di un movimento che coinvolge una gioventù bisognosa di intraprendere la strada di una disciplina come il basket, che nella cittadina catalana ha sempre occupato una posizione di preminenza. “Quest’anno abbiamo voluto mettere in piedi anche una squadra senior.-ha detto Antonello Muroni-In modo che possa fungere da traino a tutto il movimento. La guida è affidata ad Alberto Brembilla che ha messo a disposizione la sua esperienza per la crescita esponenziale. Però effettivamente è un’Under 17 visto e considerato che abbiamo solo due ventenni e tutti gli altri hanno appunto 17 anni. Serve per far fare esperienza a questi livelli a questi ragazzi i quali, affrontando squadre storiche del panorama sardo, possono maturare più in fretta a prescindere da quello che sarà il responso finale della stagione. Lo sponsor è la Costruzioni Valentino, che nell’arco di una settimana ha portato a casa 3 straordinarie vittorie nella Division 1 di cui 2 fuori casa. Ha cominciato sabato 15 marzo in casa dove si è imposta 83 a 79 contro il Genneruxi Cagliari. Ha proseguito il giovedì successivo a Mogoro con una splendida e combattuta vittoria per 50 a 54. Il terribile trittico si è chiuso sabato scorso a Terralba, dove i giovanissimi atleti della Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero hanno chiuso la gara con un canestro allo scadere vincendo in maniera perentoria per 66 a 68. Va fatto un plauso a questi giovanissimi atleti per la crescita e i miglioramenti messi in mostra in queste 3 gare, un grande Grazie allo Staff tecnico e alla Dirigenza per gli sforzi fatti, e agli sponsor in primis al Main Sponsor Costruzioni Valentino. La maggior parte di questi giovanissimi atleti giocano nel Campionato Under 17 Eccellenza, imbattuti in Sardegna”. La Pallacanestro Alghero non si ferma qui. Partecipa a tutti i tornei Under (anni 13-14-15-16) e valorizza anche il basket femminile, che cresce a vista d’occhio.